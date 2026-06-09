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Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1567-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 июня 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 260 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применив три ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 282 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 10282 дрона-камикадзе и осуществил 3725 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила шесть районов сосредоточения живой силы противника и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, агрессор совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением РСЗО.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и сторону Избицкого, Терновой, Волоховки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться в сторону населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Глушковка, Новоплатоновка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

На Лиманском направлении враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Редкодуб и в сторону Дробышева, Ольговки, Дибровы, Лимана, Озерного.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз в районах Резниковки, Закотного, Липовки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населённого пункта Марково.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

На Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Иванополья, Плещеевка, Ильиновка, Константиновка, Русин Яр.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Кучеров Яр, Шевченко, Сергеевка, Мирное, Новопавловка, Новопод.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал пять раз, в районах Январского, Вороного, Согласия и в сторону Вербового.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 34 атаки в районах населенных пунктов Доброполья, Елена Константиновка, Железнодорожное и в сторону Воздвижовки, Косовцева, Цветочного, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Волшебного.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники пресекли четыре попытки противника продвинуться вперед в районах населённых пунктов Белогорья, Щербаки и Плавни.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько