Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

Продолжается 1567-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 июня 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 260 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применив три ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 282 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 10282 дрона-камикадзе и осуществил 3725 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила шесть районов сосредоточения живой силы противника и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, агрессор совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и сторону Избицкого, Терновой, Волоховки.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться в сторону населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Глушковка, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Редкодуб и в сторону Дробышева, Ольговки, Дибровы, Лимана, Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз в районах Резниковки, Закотного, Липовки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населённого пункта Марково.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Иванополья, Плещеевка, Ильиновка, Константиновка, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Кучеров Яр, Шевченко, Сергеевка, Мирное, Новопавловка, Новопод.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз, в районах Январского, Вороного, Согласия и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 34 атаки в районах населенных пунктов Доброполья, Елена Константиновка, Железнодорожное и в сторону Воздвижовки, Косовцева, Цветочного, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли четыре попытки противника продвинуться вперед в районах населённых пунктов Белогорья, Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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