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Потери врага по состоянию на 9 июня 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 370 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1567 сутки полномасштабной войны составляют 1 376 320 человек.
Потери России в войне на 9 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 июня потеряла:
- личного состава – около 1 376 320 (+1 370) человек;
- танков – 12 001 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 24 710 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 43 639 (+75) ед;
- РСЗО – 1 851 (+4) ед;
- средства ПВО – 1 411 (+2) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1614 (+7) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 338 327 (+2 103) ед;
- крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 104 796 (+382) ед;
- специальная техника – 4253 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 146 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание двух управляемых авиационных ракет и 17 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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