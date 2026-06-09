Потери врага по состоянию на 9 июня 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 370 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1567 сутки полномасштабной войны составляют 1 376 320 человек.

Потери России в войне на 9 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 июня потеряла:

личного состава – около 1 376 320 (+1 370) человек;

танков – 12 001 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 24 710 (+5) ед;

артиллерийских систем – 43 639 (+75) ед;

РСЗО – 1 851 (+4) ед;

средства ПВО – 1 411 (+2) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1614 (+7) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 338 327 (+2 103) ед;

крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 104 796 (+382) ед;

специальная техника – 4253 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 146 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание двух управляемых авиационных ракет и 17 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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