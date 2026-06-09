Втрати ворога станом на 9 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 370 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1567 добу повномасштабної війни становлять 1 376 320 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 червня втратила:

особового складу – близько 1 376 320 (+1 370) осіб;

танків – 12 001 (+4) од;

бойових броньованих машин – 24 710 (+5) од;

артилерійських систем – 43 639 (+75) од;

РСЗВ – 1 851 (+4) од;

засоби ППО – 1 411 (+2) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 614 (+7) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 338 327 (+2 103) од;

крилаті ракети – 4 733 (+0) од;

кораблі/катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 104 796 (+382) од;

спеціальна техніка – 4 253 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.