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Втрати ворога станом на 9 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 370 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1567 добу повномасштабної війни становлять 1 376 320 осіб.
Втрати Росії у війні на 9 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 червня втратила:
- особового складу – близько 1 376 320 (+1 370) осіб;
- танків – 12 001 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 24 710 (+5) од;
- артилерійських систем – 43 639 (+75) од;
- РСЗВ – 1 851 (+4) од;
- засоби ППО – 1 411 (+2) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 614 (+7) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 338 327 (+2 103) од;
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од;
- кораблі/катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 104 796 (+382) од;
- спеціальна техніка – 4 253 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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