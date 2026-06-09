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Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1567-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 9 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося  260 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 282 керованих авіабомби. Крім того, застосував 10282 дрони-камікадзе та здійснив 3725 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили противника та три пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, агресор здійснив 66 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Тернової, Волохівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Глушківка, Новоплатонівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб та у бік Дробишевого, Ольгівки, Діброви, Лимана, Озерного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів у районах Різниківки, Закітного, Липівки та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Маркове.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Костянтинівка, Русин Яр.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Кучерів Яр, Шевченко, Сергіївка, Мирне, Новопавлівка, Новопідгородне, Дорожнє.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів, у районах Січневого, Вороного, Злагоди та у бік Вербового.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 34 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне та у бік Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Білогір’я, Щербаки та Плавні.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько