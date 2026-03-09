Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

Продолжается 1475-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 марта 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 130 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет, 76 авиационных ударов, сбросил 264 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9468 дронов-камикадзе и произвел 3601 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 71 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Бачевск, Кучеривка, Суходол, Максимовщина Сумской области; Александроград Донецкой области; Подгавриловка, Гавриловка, Покровское, Писанцы, Малиновка Днепропетровской области; Воздвижовка, Верхняя Терса, Копани, Загорное, Гуляйпольское, Волшебное, Камышеваха, Орехов Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, три артиллерийские системы, пункт управления, состав боеприпасов и пять других важнейших целей оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиаудар, с применением двух авиабомб, совершил 129 обстрелов, из которых восемь – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении агрессор дважды атаковал в сторону населенного пункта Куриловка.

На Лиманском направлении противник атаковал три раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышева, Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закотного, Резниковки, Платоновки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районе Никифоровки, Временного Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка, Новоподгородное.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Терново, Согласие, Вороне и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Приволье.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районе Мирного и в сторону Железнодорожного, Леноконстантиновки, Горького, Святопетровки.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение с врагом неподалеку от Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.