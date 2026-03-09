Запланована подія 2

Война
Новости
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

ВСУ, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1475-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 марта 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 130 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет, 76 авиационных ударов, сбросил 264 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9468 дронов-камикадзе и произвел 3601 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 71 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Бачевск, Кучеривка, Суходол, Максимовщина Сумской области; Александроград Донецкой области; Подгавриловка, Гавриловка, Покровское, Писанцы, Малиновка Днепропетровской области; Воздвижовка, Верхняя Терса, Копани, Загорное, Гуляйпольское, Волшебное, Камышеваха, Орехов Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, три артиллерийские системы, пункт управления, состав боеприпасов и пять других важнейших целей оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиаудар, с применением двух авиабомб, совершил 129 обстрелов, из которых восемь – с применением РСЗО.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенного пункта Зыбино.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

На Купянском направлении агрессор дважды атаковал в сторону населенного пункта Куриловка.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

На Лиманском направлении противник атаковал три раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышева, Лимана.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закотного, Резниковки, Платоновки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районе Никифоровки, Временного Яра.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка, Новоподгородное.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Терново, Согласие, Вороне и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Приволье.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районе Мирного и в сторону Железнодорожного, Леноконстантиновки, Горького, Святопетровки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение с врагом неподалеку от Степногорска.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько