Втрати ворога станом на 9 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 750 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1475 добу повномасштабної війни становлять 1 274 040 осіб.
Втрати Росії у війні на 9 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 березня втратила:
- особового складу – близько 1 274 040 (+750) осіб
- танків – 11 745 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 167 (+10) од.
- артилерійських систем – 38 129 (+70) од.
- РСЗВ – 1 675 (+2) од.
- засоби ППО – 1 326 (+4) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166 640 (+2 224) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі/катери – 31 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 82 289 (+188) од.
- спеціальна техніка – 4 083 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
