Втрати ворога станом на 9 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 750 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1475 добу повномасштабної війни становлять 1 274 040 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 березня втратила:

особового складу – близько 1 274 040 (+750) осіб

танків – 11 745 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 167 (+10) од.

артилерійських систем – 38 129 (+70) од.

РСЗВ – 1 675 (+2) од.

засоби ППО – 1 326 (+4) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 349 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166 640 (+2 224) од.

крилаті ракети – 4 403 (+0) од.

кораблі/катери – 31 (+1) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 82 289 (+188) од.

спеціальна техніка – 4 083 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

