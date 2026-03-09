Карта бойових дій в Україні на 9 березня 2026 року

Триває 1475-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 130 бойових зіткнень.

Вчора противник завдавав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 76 авіаційних ударів, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9468 дронів-камікадзе та здійснив 3601 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Бачівськ, Кучерівка, Суходіл, Максимівщина Сумської області; Олександроград Донецької області; Підгаврилівка, Гаврилівка, Покровське, Писанці, Малинівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Верхня Терса, Копані, Загірне, Гуляйпільське, Чарівне, Комишуваха, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, три артилерійські системи, пункт управління, склад боєприпасів та п’ять інших важливих цілей окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару, із застосуванням двох авіабомб, здійснив 129 обстрілів, з яких вісім – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в бік населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку агресор двічі атакував у бік населеного пункту Курилівка.

На Лиманському напрямку противник атакував три рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував у районі Никифорівки, Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Тернове, Злагода, Вороне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районі Мирного та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гіркого, Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

