Потери врага по состоянию на 9 марта 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 750 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1475 сутки полномасштабной войны составляют 1 274 040 человек.

Потери России в войне на 9 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 марта потеряла:

личного состава – около 1 274 040 (+750) человек

танков – 11 745 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 24 167 (+10) ед.

артиллерийских систем – 38 129 (+70) ед.

РСЗО – 1 675 (+2) ед.

средства ПВО – 1326 (+4) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 349 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 640 (+2 224) ед.

крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.

корабли/катера – 31 (+1) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 82289 (+188) ед.

специальная техника – 4083 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 161 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 36 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

