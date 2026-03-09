- Тип
Потери врага по состоянию на 9 марта 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 750 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1475 сутки полномасштабной войны составляют 1 274 040 человек.
Потери России в войне на 9 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 марта потеряла:
- личного состава – около 1 274 040 (+750) человек
- танков – 11 745 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 167 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 38 129 (+70) ед.
- РСЗО – 1 675 (+2) ед.
- средства ПВО – 1326 (+4) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 349 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 640 (+2 224) ед.
- крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.
- корабли/катера – 31 (+1) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 82289 (+188) ед.
- специальная техника – 4083 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 161 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание двух ракет и 36 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
