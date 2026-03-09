Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 9 марта 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 750 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1475 сутки полномасштабной войны составляют 1 274 040 человек.

Потери России в войне на 9 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 марта потеряла:

  • личного состава – около 1 274 040 (+750) человек
  • танков – 11 745 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 167 (+10) ед.
  • артиллерийских систем – 38 129 (+70) ед.
  • РСЗО – 1 675 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1326 (+4) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 349 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 640 (+2 224) ед.
  • крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.
  • корабли/катера – 31 (+1) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 82289 (+188) ед.
  • специальная техника – 4083 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 9 марта 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбит/подавлен 161 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 36 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 9 марта 2026 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько