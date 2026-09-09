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Карта боевых действий в Украине на 9 сентября 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1659-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 сентября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 9 сентября 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 9 сентября 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 9 сентября 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 9 сентября 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 9 сентября 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 9 сентября 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 9 сентября 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 263 боевых столкновения.

Вчера противник нанес два ракетных удара и совершил 79 авиационных ударов, во время которых сбросил 302 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9233 дрона-камикадзе и произвели 2601 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, 42 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бачевск, Бессалевка, Кореньок, Уланово, Нескучное, Рогизное, Атинское, Волфино, Товстодубово, Малая Слободка, Потаповка, Сопич, Горки, Мишутино, Казачье, Волковка, Суходил; Хреновка и Черный Рог Черниговской области. По Партизанскаму нанесен авиаудар.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника, восемь пунктов управления БПЛА и артиллерийскую систему окупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано два штурмовых действия противника. Агрессор произвел 79 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Нанес один авиационный удар с применением одного КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Старица, Волчанск, Чайковка, Малая Волчья, Рубежное и Устиновка.

На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции шесть раз, проводя штурмовые действия в сторону Купянска, Куриловки, Глушковки и Новоосинового.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в сторону населенных пунктов Шейковка, Дружелюбовка, Новоселовка, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил семь штурмовых действий в районе населенных пунктов Ямполь, Кривая Лука, Каленики, Николаевка и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении российские захватчики производили одно наступательное действие в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 17 атак. По уточненной информации, захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Новоселовки, Николаяполья, Шахматного, Софиевки, Русиного Яра, Ильиновки и Кучерового Яра.

Сорок девять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Новый Донбасс, Водянское, Шевченко, Надежда, Мирное, Сергеевка, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Доброполье, Ганновка, Краснополье и Новопавловка.

На Александровском направлении враг дважды проводил штурмовые действия в сторону Рыбного и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполья, Рождественка, Косовцево, Цветково и Волшебное.

На Ореховском направлении враг не пытался улучшить свои позиции.

На Приднепровском направлении оккупанты атакующих действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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