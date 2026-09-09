Втрати ворога станом на 9 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 480 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1659 добу повномасштабної війни становлять 1 500 870 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 вересня втратила:

особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб;

танків – 12 338 (+6) од.;

бойових броньованих машин – 25 290 (+5) од.;

артилерійських систем – 49 383 (+42) од.;

РСЗВ – 2 105 (+1) од.;

засобів ППО – 1 613 (+1) од.;

літаків – 441 (+0) од.;

гелікоптерів – 355 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 534 (+13) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 506 188 (+1 879) од.;

крилатих ракет – 5 103 (+33) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 146 008 (+530) од.;

спеціал ьної техніки – 4 650 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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