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Втрати ворога станом на 9 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 480 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1659 добу повномасштабної війни становлять 1 500 870 осіб.
Втрати Росії у війні на 9 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб;
- танків – 12 338 (+6) од.;
- бойових броньованих машин – 25 290 (+5) од.;
- артилерійських систем – 49 383 (+42) од.;
- РСЗВ – 2 105 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 613 (+1) од.;
- літаків – 441 (+0) од.;
- гелікоптерів – 355 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 534 (+13) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 506 188 (+1 879) од.;
- крилатих ракет – 5 103 (+33) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 146 008 (+530) од.;
- спеціал ьної техніки – 4 650 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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