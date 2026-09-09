Потери врага по состоянию на 9 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1480 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1659 сутки полномасштабной войны составляют 1 500 870 человек.

Потери России в войне на 9 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 сентября потеряла:

личного состава – около 1 500 870 (+1 480) человек;

танков – 12 338 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 25 290 (+5) ед;

артиллерийских систем – 49 383 (+42) ед;

РСЗО – 2 105 (+1) ед;

средств ПВО – 1 613 (+1) ед;

самолетов – 441 (+0) ед;

вертолетов – 355 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2534 (+13) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 506 188 (+1 879) ед;

крылатых ракет – 5 103 (+33) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 146 008 (+530) ед;

специальной техники – 4 650 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 165 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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