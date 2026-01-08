Катера, земснаряд, плавучие заграждения: Украина при поддержке ЕС обновит флот более чем на 1,9 млрд грн

ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) привлекает финансирование Европейской комиссии по обновлению технического и лоцманского флота. Госпредприятие планирует закупить современный земснаряд, лоцманские катера и боновые заграждения. Уже объявлены тендеры на общую сумму более 1,9 миллиарда гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Это стало возможным благодаря привлечению целевого финансирования Европейской комиссии в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 1475. Главная цель — обеспечить бесперебойную и безопасную работу украинских морских и речных путей.

Что именно закупит АМПУ?

В рамках проекта уже объявлены закупки современной техники, отвечающей самым высоким мировым стандартам. В электронной системе "Прозорро.Продажи" уже размещены объявления о закупке ряда оборудования и два новых судна. В список входят:

землесосный (самоотводный) трюмный земснаряд с волочящимся почвоприемником. Ожидаемая стоимость – почти 1,5 млрд грн;

лоцманские катера по цене – более 415 млн грн;

боновые заграждения для обустройства объектов портовой инфраструктуры и судоходных каналов (плавучие барьеры безопасности) стоимостью почти 25 млн грн.

Как отметили в АМПУ, закупка боновых заграждений позволит усилить безопасность судоходства и обеспечить надежную защиту объектов портовой инфраструктуры от потенциальных рисков в условиях военного положения.



Международная конкуренция на торгах

АМПУ рассчитывает на участие в тендерах как украинских, так и ведущих зарубежных судостроительных компаний. Такой подход гарантирует прозрачность процесса и позволит привлечь лучшие инженерные решения. Международная конкуренция обеспечит высокое качество строительства судов, что важно для стабильной логистики во время войны.

Напомним, Администрация морских портов Украины внедряет современные технологии по улучшению обследования портовой инфраструктуры. Одно из таких направлений – использование подводных дронов для инспекции гидротехнических сооружений.