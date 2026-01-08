Катери, земснаряд, плавучі загородження: Україна за підтримки ЄС оновить флот на понад 1,9 млрд грн

ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) залучає фінансування Європейської комісії для оновлення технічного та лоцманського флоту. Держпідприємство планує закупити сучасний земснаряд, лоцманські катери та бонові загородження. Вже оголошені тендери на загальну суму понад 1,9 мільярдів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМПУ.

Це стало можливим завдяки залученню цільового фінансування від Європейської комісії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1475. Головна мета — забезпечити безперебійну та безпечну роботу українських морських і річкових шляхів.

Що саме закупить АМПУ?

У межах проєкту вже оголошено закупівлі сучасної техніки, яка відповідає найвищим світовим стандартам. В електронній системі "Прозорро.Продажі" вже розміщені оголошення про закупівлю низки обладнання та два нових судна. До переліку входять:

землесосний (самовідвідний) трюмний земснаряд з грунтоприймачем, що волочиться. Очікувана вартість — майже 1,5 млрд грн;

лоцманські катери за ціною — понад 415 млн грн;

бонові загородження для облаштування об’єктів портової інфраструктури та судноплавних каналів (плавучі бар’єри безпеки) вартістю майже 25 млн грн.

Як зауважили в АМПУ, закупівля бонових загороджень дозволить посилити безпеку судноплавства та забезпечити надійний захист об’єктів портової інфраструктури від потенційних ризиків в умовах воєнного стану.



Міжнародна конкуренція на торгах

АМПУ розраховує на участь у тендерах як українських, так і провідних іноземних суднобудівельних компаній. Такий підхід гарантує прозорість процесу та дозволить залучити найкращі інженерні рішення. Міжнародна конкуренція забезпечить високу якість будівництва суден, що критично важливо для стабільної логістики під час війни.

Нагадаємо, Адміністрація морських портів України впроваджує сучасні технології для покращення обстеження портової інфраструктури. Один із таких напрямів - використання підводних дронів для інспекції гідротехнічних споруд.