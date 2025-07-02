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Кейс Kernel: как HR-специалисты смогли быстро собрать команду для маслоэкстракционного завода в Хмельницкой области
В апреле 2024 года в Староконстантинове в Хмельницкой области агрохолдинг Kernel запустил завод по переработке масличных культур, сформировав команду из 400 специалистов в сжатые сроки благодаря системному кадровому подходу.
Об этом сообщила директор по персоналу Kernel Наталья Теряхина во время выступления "Управление знаниями как инструмент укомплектованности штата в Kernel" в рамках HR Wisdom Summit 2025, среди организаторов которого является Delo.ua.
Запуск маслоэкстракционного завода
Староконстантиновский маслоэкстракционный завод заработал весной прошлого года. Для полноценного запуска требовалась команда из 400 специалистов, но тогда в регионе почти не было подготовленных кадров такого профиля.
"В апреле прошлого года мы открыли маслоэкстракционный завод, крупнейший в Европе по переработке масла. Там работает 400 рабочих. В Староконстантинове возле Хмельницкого — за 60 км. И нам было нужно 400 человек в войну, команду мы формировали в 2023-2024 году. И основные инструменты – это была учеба. В первую очередь был обучен менеджмент с других заводов, те, кто были готовы переезжать", – сказала Теряхина.
Как формировалась команда:
Для создания эффективного коллектива компания применила поэтапный и комплексный подход:
- Кадровый резерв. Еще на этапе проектирования завода определили перспективных кандидатов и сформировали кадровый резерв для быстрого закрытия вакансий.
- Стажировка. Будущие работники проходили практику на других предприятиях, чтобы получить необходимый опыт.
- Обучение на месте. Непосредственно на заводе организовали системное обучение и адаптацию к новым технологиям и производственным процессам.
По словам Теряхиной, благодаря такой стратегии удалось сформировать команду с нуля даже в регионе, где практически не было нужных специалистов.
Кадровый подход Kernel
В Kernel решения о запуске нового бизнеса или завода принимаются исключительно на основе внешних рыночных условий, рассказала директор по персоналу. Наличие персонала не является ограничением.
Адаптация новых работников – это, прежде всего, вопрос экономии ресурсов и времени. Чем быстрее новичок выходит на полную производительность, тем резвее он начинает приносить пользу бизнесу. Поэтому HR задача максимально сократить этот период, сделать адаптацию быстрой и эффективной, подчеркнула Теряхина.
Для развития менеджмента Kernel применяет нестандартные методы – в частности, ротацию должностей. Менеджеры приобретают профессионализм непосредственно в процессе работы, развивают новые навыки и адаптируются к разным бизнес-ситуациям.
О Kernel
Kernel – один из крупнейших агропромышленных холдингов Украины и мировой лидер по производству и экспорту подсолнечного масла. Группа компаний также входит в число ведущих экспортеров зерновых в Черноморском регионе, владеет крупным земельным банком и развитой инфраструктурой для хранения агропродукции.
Основные направления деятельности: Kernel специализируется на выращивании, переработке и экспорте сельскохозяйственной продукции, в частности подсолнечного масла и зерновых культур.
Компания является ключевым игроком на мировом рынке подсолнечного масла и одним из крупнейших экспортеров зерна в Украине обрабатывает около 575 тысяч гектаров сельхозземель, что делает его одним из крупнейших агропроизводителей в стране.
Продукция Kernel поставляется в более чем 80 стран мира.
С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже. Основной владелец – украинский бизнесмен Андрей Веревский.
Ключевые направления:
- Растениеводство: выращивание зерновых и масличных культур.
- Переработка: производство подсолнечного масла на заводах.
- Хранение: мощные элеваторные комплексы.
- Экспорт: логистика и поставка продукции на мировые рынки.