Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,04

EUR

49,41

+0,42

Наличный курс:

USD

41,70

41,64

EUR

49,65

49,40

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
HRWS
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кейс Kernel: как HR-специалисты смогли быстро собрать команду для маслоэкстракционного завода в Хмельницкой области

Наталья Теряхина на HR Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua
Наталья Теряхина на HR Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua

В апреле 2024 года в Староконстантинове в Хмельницкой области агрохолдинг Kernel запустил завод по переработке масличных культур, сформировав команду из 400 специалистов в сжатые сроки благодаря системному кадровому подходу.

Об этом сообщила директор по персоналу Kernel Наталья Теряхина во время выступления "Управление знаниями как инструмент укомплектованности штата в Kernel" в рамках HR Wisdom Summit 2025, среди организаторов которого является Delo.ua.

Запуск маслоэкстракционного завода

Староконстантиновский маслоэкстракционный завод заработал весной прошлого года. Для полноценного запуска требовалась команда из 400 специалистов, но тогда в регионе почти не было подготовленных кадров такого профиля.

"В апреле прошлого года мы открыли маслоэкстракционный завод, крупнейший в Европе по переработке масла. Там работает 400 рабочих. В Староконстантинове возле Хмельницкого — за 60 км. И нам было нужно 400 человек в войну, команду мы формировали в 2023-2024 году. И основные инструменты – это была учеба. В первую очередь был обучен менеджмент с других заводов, те, кто были готовы переезжать", – сказала Теряхина.

Наталия Теряхина на HR Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua
Наталия Теряхина на HR Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua

Как формировалась команда:

Для создания эффективного коллектива компания применила поэтапный и комплексный подход:

  • Кадровый резерв. Еще на этапе проектирования завода определили перспективных кандидатов и сформировали кадровый резерв для быстрого закрытия вакансий.
  • Стажировка. Будущие работники проходили практику на других предприятиях, чтобы получить необходимый опыт.
  • Обучение на месте. Непосредственно на заводе организовали системное обучение и адаптацию к новым технологиям и производственным процессам.

По словам Теряхиной, благодаря такой стратегии удалось сформировать команду с нуля даже в регионе, где практически не было нужных специалистов.

Фото 3 — Кейс Kernel: как HR-специалисты смогли быстро собрать команду для маслоэкстракционного завода в Хмельницкой области

Кадровый подход Kernel

В Kernel решения о запуске нового бизнеса или завода принимаются исключительно на основе внешних рыночных условий, рассказала директор по персоналу. Наличие персонала не является ограничением.

Фото 4 — Кейс Kernel: как HR-специалисты смогли быстро собрать команду для маслоэкстракционного завода в Хмельницкой области

Адаптация новых работников – это, прежде всего, вопрос экономии ресурсов и времени. Чем быстрее новичок выходит на полную производительность, тем резвее он начинает приносить пользу бизнесу. Поэтому HR задача максимально сократить этот период, сделать адаптацию быстрой и эффективной, подчеркнула Теряхина.

Фото 5 — Кейс Kernel: как HR-специалисты смогли быстро собрать команду для маслоэкстракционного завода в Хмельницкой области

Для развития менеджмента Kernel применяет нестандартные методы – в частности, ротацию должностей. Менеджеры приобретают профессионализм непосредственно в процессе работы, развивают новые навыки и адаптируются к разным бизнес-ситуациям.

Фото 6 — Кейс Kernel: как HR-специалисты смогли быстро собрать команду для маслоэкстракционного завода в Хмельницкой области

О Kernel

Kernel – один из крупнейших агропромышленных холдингов Украины и мировой лидер по производству и экспорту подсолнечного масла. Группа компаний также входит в число ведущих экспортеров зерновых в Черноморском регионе, владеет крупным земельным банком и развитой инфраструктурой для хранения агропродукции.

Основные направления деятельности: Kernel специализируется на выращивании, переработке и экспорте сельскохозяйственной продукции, в частности подсолнечного масла и зерновых культур.

Компания является ключевым игроком на мировом рынке подсолнечного масла и одним из крупнейших экспортеров зерна в Украине обрабатывает около 575 тысяч гектаров сельхозземель, что делает его одним из крупнейших агропроизводителей в стране.

Продукция Kernel поставляется в более чем 80 стран мира.

С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже. Основной владелец – украинский бизнесмен Андрей Веревский.

Ключевые направления:

  • Растениеводство: выращивание зерновых и масличных культур.
  • Переработка: производство подсолнечного масла на заводах.
  • Хранение: мощные элеваторные комплексы.
  • Экспорт: логистика и поставка продукции на мировые рынки.
Автор:
Ольга Опенько
Online трансляція "HR Wisdom Summit 2025"
Ивент