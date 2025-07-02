Кейс Kernel: як HR-спеціалісти змогли швидко зібрати команду для олійноекстракційного заводу на Хмельниччині

У квітні 2024 року в Старокостянтинові на Хмельниччині агрохолдинг Kernel запустив завод із переробки олійних культур, сформувавши команду з 400 фахівців у стислі терміни завдяки системному кадровому підходу.

Про це повідомила директорка з персоналу Kernel Наталія Теряхіна під час виступу "Управління знаннями як інструмент укомплектованості штату в Kernel" в межах HR Wisdom Summit 2025, серед організаторів якого є Delo.ua.

Запуск олійноекстракційного заводу

Старокостянтинівський олійноекстракційний завод запрацював весною минулого року. Для повноцінного запуску потрібна була команда з 400 фахівців, але тоді в регіоні майже не було підготовлених кадрів такого профілю.

"У квітні минулого року ми відкрили олійноекстракційний завод, найбільший в Європі з переробки олії. Там працює 400 робітників. У Старокостянтинові біля Хмельницького – за 60 км. І нам було потрібно 400 людей у війну, команду ми формували у 2023-2024 році. Ми сформували команду, зараз там майже нема вакансій, здається, одна-дві. І основні інструменти – це було навчання. В першу чергу був навчений менеджмент з інших заводів, ті, хто були готові переїжджати", – сказала Теряхіна.

Наталія Теряхіна на HR Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua

Як формувалась команда:

Для створення ефективного колективу компанія застосувала поетапний і комплексний підхід:

Кадровий резерв . Ще на етапі проєктування заводу визначили перспективних кандидатів і сформували кадровий резерв для швидкого закриття вакансій.

. Ще на етапі проєктування заводу визначили перспективних кандидатів і сформували кадровий резерв для швидкого закриття вакансій. Стажування . Майбутні працівники проходили практику на інших підприємствах, щоб отримати потрібний досвід.

. Майбутні працівники проходили практику на інших підприємствах, щоб отримати потрібний досвід. Навчання на місці. Безпосередньо на заводі організували системне навчання та адаптацію до нових технологій і виробничих процесів.

За словами Теряхіної, завдяки такій стратегії вдалося сформувати команду з нуля навіть у регіоні, де практично не було потрібних спеціалістів.

Кадровий підхід Kernel

У Kernel рішення про запуск нового бізнесу чи заводу приймаються виключно на основі зовнішніх ринкових умов, розповіла директорка з персоналу. Наявність персоналу не є обмеженням. За її словами, компанія має ресурси, досвід і системні механізми для швидкого формування команд — від управлінців до виробничих працівників.

Наталія Теряхіна на HR Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua

Адаптація нових працівників — це, перш за все, питання економії ресурсів і часу. Чим швидше новачок виходить на повну продуктивність, тим швидше він починає приносити користь бізнесу. Тому HR завдання — максимально скоротити цей період, зробити адаптацію швидкою та ефективною, наголосила Теряхіна.

Для розвитку менеджменту Kernel застосовує нестандартні методи — зокрема, ротацію посад. Менеджери здобувають професіоналізм безпосередньо в процесі роботи, розвивають нові навички та адаптуються до різних бізнес-ситуацій.

Про Kernel

Kernel — один із найбільших агропромислових холдингів України та світовий лідер з виробництва та експорту соняшникової олії. Група компаній також входить до числа провідних експортерів зернових у Чорноморському регіоні, володіє великим земельним банком і розвиненою інфраструктурою для зберігання агропродукції.

Основні напрямки діяльності: Kernel спеціалізується на вирощуванні, переробці та експорті сільськогосподарської продукції — зокрема, соняшникової олії та зернових культур.

Компанія є ключовим гравцем на світовому ринку соняшникової олії та одним із найбільших експортерів зерна в Україні. Kernel обробляє близько 575 тисяч гектарів сільгоспземель, що робить його одним з найбільших агровиробників в країні.

Продукція Kernel постачається більш ніж у 80 країн світу.

З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі. Основний власник — український бізнесмен Андрій Веревський.

Ключові напрямки: