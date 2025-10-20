Kering продает косметическое подразделение компании L'Oreal за $4,66 млрд для уменьшения долга: что известно о сделке

Французский люксовый конгломерат Kering согласился продать свое косметическое подразделение компании L'Oreal за 4 миллиарда евро (4,66 миллиарда долларов). Это решение является ключевым шагом нового генерального директора Луки де Мео, принимающего меры по решению проблемы высокого долга группы и переориентации на основной модный бизнес.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Акции Kering выросли на 5,5% в начале торгов 20 октября. С момента назначения Де Мео на должность генерального директора 16 июня акции выросли на 87%. Акции L'Oreal выросли на 1,4%, доведя свой прирост до 9% за последние 12 месяцев.

Согласно условиям соглашения, косметический гигант L'Oreal приобретет парфюмерную линию Creed от Kering. Кроме того, L'Oreal получит права на разработку парфюмерной и косметической продукции под известными брендами Kering: Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga по 50-летней эксклюзивной лицензии.

Новое соглашение вступит в силу только после его окончания, что, по мнению аналитиков, состоится в 2028 году.

Эта продажа является важным шагом к уменьшению чистого долга Kering, который к концу июня составлял 9,5 миллиарда евро, в дополнение к 6 миллиардам евро долгосрочных арендных обязательств, которые вызвали серьезную обеспокоенность инвесторов.

Руководство компании пытается остановить спад роста своего крупнейшего бренда Gucci, чей доход упал на 25% в годовом исчислении в последнем отчетном квартале. Падение вызвано замедлением спроса на ключевом китайском рынке. Это усилило давление на Kering по сокращению задолженности, чтобы избежать дальнейшего снижения кредитных рейтингов.

Соглашение, заключенное менее чем через два месяца после вступления в должность руководителя, возобновляет один из самых больших стратегических поворотов, совершенных его предшественником Франсуа-Анри Пино за последние годы.

Этот шаг противоречит предыдущему плану Kering, который основал свой косметический бизнес только в 2023 году после приобретения производителя духов Creed за 3,5 миллиарда евро. Целью было диверсифицировать деятельность и снизить зависимость от Gucci, который обеспечивает большую часть ее прибыли. Однако группа пыталась наращивать бизнес, опубликовав операционный ущерб в размере 60 миллионов евро за первое полугодие.

Де Мео, вступивший в должность генерального директора в сентябре, сообщил акционерам, что планирует принять некоторые "сложные решения" для уменьшения долга группы, включая рационализацию и реорганизацию, где это необходимо.

Для L'Oreal, крупнейшего в мире игрока на рынке косметики, это соглашение Kering станет больше, чем приобретение австралийского бренда Aesop за 2,5 миллиарда долларов в 2023 году. L'Oreal уже производит известные духи под брендом Yves Saint Laurent после приобретения прав на бренд у Kering за 1,15 миллиарда евро в 2008 году.

О Kering

Kering – французская группа компаний, выпускающих предметы роскоши. Ее подразделения включают бренды Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen. Kering Eyewear (30% от владельца Richemont) также производит очки для брендов, принадлежащих к группе и другим компаниям.

Напомним, представители фонда Armani обратились к потенциальным покупателям по продаже акций , среди которых компанией L'Oreal.