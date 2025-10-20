Kering продає косметичний підрозділ компанії L'Oreal для зменшення боргу: що відомо про угоду

Французький люксовий конгломерат Kering погодився продати свій косметичний підрозділ компанії L'Oreal за 4 мільярди євро (4,66 мільярда доларів). Це рішення є ключовим кроком нового генерального директора Луки де Мео, який вживає заходів для вирішення проблеми високого боргу групи та переорієнтації на основний модний бізнес.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Акції Kering зросли на цілих 5,5% на початку торгів 20 жовтня. З моменту призначення Де Мео на посаду генерального директора 16 червня акції зросли на 87%. Акції L'Oreal зросли на 1,4%, довівши свій приріст до 9% за останні 12 місяців.

Згідно з умовами угоди, косметичний гігант L'Oreal придбає парфумерну лінію Creed від Kering. Крім того, L'Oreal отримає права на розробку парфумерної та косметичної продукції під відомими модними брендами Kering: Gucci, Bottega Veneta та Balenciaga за 50-річною ексклюзивною ліцензією.

Нова угода набуде чинності лише після її закінчення, що, на думку аналітиків, відбудеться у 2028 році.

Цей продаж є важливим кроком до зменшення чистого боргу Kering, який на кінець червня становив 9,5 мільярда євро, на додаток до 6 мільярдів євро довгострокових орендних зобов'язань, які викликали серйозне занепокоєння інвесторів.

Керівництво компанії намагається зупинити спад зростання свого найбільшого бренду Gucci, чий дохід впав на 25% у річному обчисленні в останньому звітному кварталі. Падіння спричинене уповільненням попиту на ключовому китайському ринку. Це посилило тиск на Kering щодо скорочення заборгованості, щоб уникнути подальшого зниження кредитних рейтингів.

Угода, укладена менш ніж через два місяці після вступу на посаду керівника, відновлює один з найбільших стратегічних поворотів, здійснених його попередником Франсуа-Анрі Піно за останні роки.

Цей крок суперечить попередньому плану Kering, яка заснувала свій косметичний бізнес лише у 2023 році після придбання виробника парфумів Creed за 3,5 мільярда євро. Метою було диверсифікувати діяльність та зменшити залежність від Gucci, який забезпечує більшу частину її прибутку. Проте група намагалася нарощувати бізнес, опублікувавши операційні збитки у розмірі 60 мільйонів євро за перше півріччя.

Де Мео, який обійняв посаду генерального директора у вересні, повідомив акціонерам, що планує прийняти деякі "складні рішення" для зменшення боргу групи, включаючи раціоналізацію та реорганізацію, де це необхідно.

Для L'Oreal, найбільшого у світі гравця на ринку косметики, ця угода Kering стане більшою, ніж придбання австралійського бренду Aesop за 2,5 мільярда доларів у 2023 році. L'Oreal вже виробляє відомі парфуми під брендом Yves Saint Laurent після придбання прав на бренд у Kering за 1,15 мільярда євро у 2008 році.

Про Kering

Kering — французька група компаній, які випускають предмети розкоші. Її підрозділи включають бренди Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron та Alexander McQueen. Kering Eyewear (30% від власника Richemont) також виробляє окуляри для брендів, які належать до групи та інших компаній.

Нагадаємо, представники фонду Armani звернулися до потенційних покупців щодо продажу акцій, серед яких компанія L'Oreal.