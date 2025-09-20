Кибератака сорвала работу крупных аэропортов Европы

В нескольких крупных европейских аэропортах, в частности, в Лондонском Хитроу, Брюсселе и Берлине, в субботу возникли серьезные перебои в работе из-за кибератаки на поставщика систем регистрации и посадки пассажиров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По информации оператора аэропорта Брюсселя, атака вывела из строя автоматизированные системы, поэтому работники были вынуждены переходить на ручную регистрацию и посадку. Это уже привело к задержкам и отменам рейсов.

В Хитроу подтвердили, что аэропорт испытал трудности из-за "технической проблемы" стороннего поставщика, а в Берлине предупредили пассажиров о долгом времени ожидания на регистрацию и попросили проверять статус своих рейсов у авиакомпаний.

В то же время во Франкфурте сообщили, что аэропорт не пострадал от атаки. Поставщик системы сейчас работает над ликвидацией последствий и восстановлением полноценной работы.

