Кибератака сорвала работу крупных аэропортов Европы

аэропорты
Кибератака парализовала аэропорты Европы / Depositphotos

В нескольких крупных европейских аэропортах, в частности, в Лондонском Хитроу, Брюсселе и Берлине, в субботу возникли серьезные перебои в работе из-за кибератаки на поставщика систем регистрации и посадки пассажиров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По информации оператора аэропорта Брюсселя, атака вывела из строя автоматизированные системы, поэтому работники были вынуждены переходить на ручную регистрацию и посадку. Это уже привело к задержкам и отменам рейсов.

В Хитроу подтвердили, что аэропорт испытал трудности из-за "технической проблемы" стороннего поставщика, а в Берлине предупредили пассажиров о долгом времени ожидания на регистрацию и попросили проверять статус своих рейсов у авиакомпаний.

В то же время во Франкфурте сообщили, что аэропорт не пострадал от атаки. Поставщик системы сейчас работает над ликвидацией последствий и восстановлением полноценной работы.

Напомним, ранее США из-за действий администрации Трампа сократили помощь в сфере киберзащиты для Украины. Это поставило под угрозу способность страны противостоять русским кибератакам. Специалисты считают, что это ослабило цифровую оборону Украины, сделав ее легкой целью России.

Автор:
Татьяна Гойденко