Свертывание киберпомощи США сделало Украину уязвимой для российских хакеров — Bloomberg

Сокращение помощи США в сфере киберзащиты для Украины, произошедшее из-за действий администрации Трампа, поставило под угрозу способность страны противостоять российским кибератакам. Специалисты считают, что это ослабило цифровую оборону Украины, сделав ее легкой целью России.

Об этом пишет Bloomberg.

Глобальные последствия сокращения бюджетов и приостановки финансирования правительственных программ США, инициированных вскоре после прихода к власти президента Трампа в январе, особенно болезненно ударили по Украине.

Администрация Трампа не только отменила ключевую американскую поддержку, включавшую военные поставки и обмен разведданными, но и оказывала давление на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы он согласился на мирное соглашение, которое критики расценивали как уступку России, пишет издание.

За последние пять лет только Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более 200 млн долларов в помощь Украине в сфере кибербезопасности. Агентство национальной безопасности и киберкомандование США также выделяли помощь.

США предоставляли киберзащиту многочисленным украинским объектам, включая энергетические и правительственные учреждения, помогая отражать кибератаки, однако соответствующие соглашения были разорваны или временно прекращены.

По мнению экспертов, уменьшение помощи Украине в кибербезопасности сделает ее более уязвимой к российским кибератакам, ослабив таким образом ее цифровую защиту.

Финансирование США было самым большим источником поддержки Украины в этой сфере. Гранты USAID финансировали несколько инициатив по кибербезопасности, некоторые из которых были одобрены во время первого президентства Дональда Трампа, в том числе по защите избирательной инфраструктуры страны и ее дипломатических сетей.

Крупнейшим контрактом USAID, связанным с кибербезопасностью Украины, был проект защиты критической инфраструктуры стоимостью 128 млн долларов. Он был предоставлен в 2020 году базирующейся в Бетесде, штат Мэриленд, консалтинговой фирме DAI Global LLC, которая работала с десятками субподрядчиков по оказанию Украине поддержки по кибербезопасности.

Украина также получила поддержку от частного сектора и, похоже, она будет продолжаться. Более десятка компаний, среди которых Mandiant, Palo Alto Networks и Symantec Broadcom, оказывали помощь через американскую организацию под названием Cyber Defense Assistance Collaborative (CDAC).

Напомним, на фоне роста кибератак на 70% в 2024 году большинство украинских компаний оказались не готовы к кризисным ситуациям. В частности, 62% бизнесов не имеют четкой стратегии реагирования на киберинциденты.