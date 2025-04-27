Згортання кібердопомоги США зробило Україну вразливою для російських хакерів – Bloomberg

Скорочення допомоги США у сфері кіберзахисту для України, що сталося через дії адміністрації Трампа, поставило під загрозу здатність країни протистояти російським кібератакам. Фахівці вважають, що це послабило цифрову оборону України, зробивши її легкою ціллю для Росії.

Про це пише Bloomberg.

Глобальні наслідки скорочення бюджетів та призупинення фінансування урядових програм США, ініційованих невдовзі після приходу до влади президента Трампа в січні, особливо болісно вдарили по Україні.

Адміністрація Трампа не лише скасувала ключову американську підтримку, що включала військові поставки та обмін розвідданими, але й чинила тиск на українського лідера Володимира Зеленського, щоб він погодився на мирну угоду, яку критики розцінювали як поступку Росії, пише видання.

За останні п'ять років лише Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило понад 200 млн доларів на допомогу Україні у сфері кібербезпеки. Агентство національної безпеки та Кіберкомандування США також виділяли допомогу.

США надавали кіберзахист численним українським об'єктам, включаючи енергетичні та урядові установи, допомагаючи відбивати кібератаки, однак відповідні угоди були розірвані або тимчасово припинені.

На думку експертів, зменшення допомоги Україні в кібербезпеці зробить її більш вразливою до російських кібератак, послабивши таким чином її цифровий захист.

Фінансування США було найбільшим джерелом підтримки України у цій сфері. Гранти USAID фінансували кілька ініціатив з кібербезпеки, деякі з яких були схвалені за часів першого президентства Дональда Трампа, зокрема щодо захисту виборчої інфраструктури країни та її дипломатичних мереж.

Найбільшим контрактом USAID, пов'язаним з кібербезпекою України, був проєкт із захисту критичної інфраструктури вартістю 128 млн доларів. Він був наданий у 2020 році консалтинговій фірмі DAI Global LLC, що базується в Бетесді, штат Меріленд, яка працювала з десятками субпідрядників з надання Україні підтримки з кібербезпеки.

Україна також отримала підтримку від приватного сектору, і, схоже, вона продовжуватиметься. Більш як десяток компаній, серед яких Mandiant, Palo Alto Networks і Symantec Broadcom, надавали допомогу через американську організацію під назвою Cyber Defense Assistance Collaborative (CDAC).

Нагадаємо, на тлі зростання кібератак на 70% у 2024 році, більшість українських компаній виявилися не готовими до кризових ситуацій. Зокрема, 62% бізнесів не мають чіткої стратегії реагування на кіберінциденти.