Військові інновації під прицілом хакерів: CERT-UA попереджає про цільові кібератаки

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA від початку лютого 2025 року фіксує цільову кіберактивність, спрямовану на шпигунство проти українських інституцій, залучених до розвитку інновацій у військовій сфері.

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Про це інформує пресслужба Держспецзв’язку.

Що відомо про кібератаки

Зазначається, що кіберзловмисники активно атакують військові підрозділи, правоохоронні структури та органи місцевого самоврядування, особливо в регіонах, розташованих поблизу східного кордону України.

Атаки здійснюються шляхом розповсюдження електронних листів із Excel документами. У назвах файлів і темах листів згадуються актуальні та чутливі питання – розмінування, адміністративні штрафи, виробництво БпЛА, компенсації за зруйноване майно тощо.

Наголошується, що у разі виявлення ознак кібератак слід звертатись до CERT-UA за електронною адресою [email protected] або за телефоном +38 (044) 281-88-25.

Як забезпечити захист від кіберзлочинців

Спеціалісти команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події, щоб уникнути подібних помилок, рекомендують підприємствам та організаціям:

Перевіряти поверхню атаки. Використовуйте інструменти, такі як censys.io, shodan.io або Nmap, щоб виявити відкриті мережеві порти. Використовувати багатофакторну автентифікацію для доступу до VPN та корпоративної пошти. Ізолювати системи, які доступні з мережі Інтернет. Фільтрувати вихідний трафік та використовувати проксі-сервер для контролю вихідних мережевих зʼєднань. Розширити обсяг логів та налаштувати журнали подій для зберігання даних щонайменше на 180-360 діб. Контролювати програми, що використовуються. Забезпечити готовність до ізоляції мережі та розробити відповідний план на випадок ізоляції сегментів мережі.

Нагадаємо, 19 грудня Україна зіткнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.