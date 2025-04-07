Военные инновации под прицелом хакеров: CERT-UA предупреждает о целевых кибератаках

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA с начала февраля 2025 фиксирует целевую киберактивность, направленную на шпионаж против украинских институтов, вовлеченных в развитие инноваций в военной сфере.

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Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Что известно о кибератаках

Отмечается, что киберзлоумышленники активно атакуют военные подразделения, правоохранительные структуры и органы местного самоуправления, особенно в регионах, расположенных вблизи восточной границы Украины.

Атаки производятся путем распространения электронных писем с Excel документами. В названиях файлов и темах писем упоминаются актуальные и чувствительные вопросы – разминирование, административные штрафы, производство БПЛА, компенсации за разрушенное имущество.

Отмечается, что в случае обнаружения признаков кибератак следует обращаться в CERT-UA по электронному адресу [email protected] или по телефону +38 (044) 281-88-25.

Как обеспечить защиту от киберпреступников

Специалисты команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события во избежание подобных ошибок рекомендуют предприятиям и организациям:

Проверяйте поверхность атаки. Для обнаружения открытых сетевых портов используйте инструменты, такие как censys.io, shodan.io или Nmap. Использовать многофакторную аутентификацию для доступа к VPN и корпоративной почте. Изолировать системы, доступные из сети Интернет. Фильтровать исходящий трафик и использовать прокси-сервер для контроля исходящих сетевых соединений. Расширить объем логов и настроить журналы событий для хранения данных не менее 180-360 суток. Контролировать используемые программы. Обеспечить готовность к изоляции сети и создать соответствующий план на случай изоляции сегментов сети.

Напомним, 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры .