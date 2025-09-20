Кібератака зірвала роботу великих аеропортів Європи

У кількох великих європейських аеропортах, зокрема в Лондонському Хітроу, Брюсселі та Берліні, у суботу виникли серйозні перебої в роботі через кібератаку на постачальника систем реєстрації та посадки пасажирів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За інформацією оператора аеропорту Брюсселя, атака вивела з ладу автоматизовані системи, через що працівники були змушені переходити на ручну реєстрацію та посадку. Це вже призвело до затримок та скасувань рейсів.

У Хітроу підтвердили, що аеропорт зазнав труднощів через "технічну проблему" стороннього постачальника, а в Берліні попередили пасажирів про довший час очікування на реєстрацію та попросили перевіряти статус своїх рейсів у авіакомпаній.

Водночас у Франкфурті повідомили, що аеропорт не постраждав від атаки. Постачальник системи наразі працює над ліквідацією наслідків та відновленням повноцінної роботи.

Нагадаємо, раніше США через дії адміністрації Трампа скоротили допомогу у сфері кіберзахисту для України. Це поставило під загрозу здатність країни протистояти російським кібератакам. Фахівці вважають, що це послабило цифрову оборону України, зробивши її легкою ціллю для Росії.