"Киев Цифровой" расширил функционал: обращение к 1551теперь подаются с карты локации

В приложении Киев Цифровой заработала новая функция: теперь обращение в Контактный центр 1551 можно подать непосредственно с карты локации на городских картах сервисов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Подать обращение к 1551 онлайн

"Отныне в приложении "Киев Цифровой" можно создать обращение в "Контактный центр города Киева" 1551 прямо с карточки локации на таких сервисах: "Карта устойчивости", "Карта уборных", "Психологическая поддержка", "Карта доступности", "Карта сортировки мусора" и "Ярмарки", - говорится в сообщении.

В случае, если укрытие оказалось закрытым, туалет не работает или на ярмарке накопился мусор, пользователи теперь могут оперативно сообщить о проблеме непосредственно через карту сервисов в "Киев Цифровой". Достаточно выбрать нужную локацию и нажать кнопку "Создать обращение в 1551". После этого следует заполнить короткую форму, добавить комментарий и при необходимости прикрепить фото нарушения.

После отправки обращения пользователь может отслеживать его обработку. Если приложение 1551 установлено на смартфоне, обновления статуса появятся там автоматически. В случае отсутствия уведомления будут поступать на электронную почту. Система синхронизирует контактные данные с базой 1551, и все изменения статуса обращения будут отображаться именно в личном кабинете пользователя.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" пользователи могут отслеживать движение электропоездов Kyiv City Express.