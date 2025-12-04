"Київ Цифровий" розширив функціонал: звернення до 1551 тепер подаються з картки локації

У застосунку “Київ Цифровий” запрацювала нова функція: тепер звернення до Контактного центру 1551 можна подати безпосередньо з картки локації на міських мапах сервісів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Подати звернення до 1551 онлайн

"Відтепер у застосунку "Київ Цифровий" можна створити звернення до "Контактного центру міста Києва" 1551 просто з картки локації на таких сервісах: "Мапа стійкості", "Мапа вбиралень", "Психологічна підтримка", "Мапа доступності", "Мапа сортування сміття" та "Ярмарки", - йдеться в повідомленні.

У разі, якщо укриття виявилося зачиненим, вбиральня не працює або на ярмарку накопичилося сміття, користувачі тепер можуть оперативно повідомити про проблему безпосередньо через мапу сервісів у "Київ Цифровий". Достатньо обрати потрібну локацію та натиснути кнопку "Створити звернення в 1551". Після цього слід заповнити коротку форму, додати коментар і, за потреби, прикріпити фото порушення.

Після відправлення звернення користувач може відстежувати його опрацювання. Якщо застосунок 1551 встановлений на смартфоні, оновлення статусу з’являться там автоматично. У разі його відсутності сповіщення надходитимуть на електронну пошту. Система синхронізує контактні дані з базою 1551, тож усі зміни статусу звернення відображатимуться саме в особистому кабінеті користувача.

Нагадаємо, у застосунку “Київ Цифровий” користувачі можуть відслідковувати рух електропоїздів Kyiv City Express.