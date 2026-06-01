Киев направил более 2 млрд грн на восстановление жилья после обстрелов

В Киеве с начала полномасштабного вторжения повреждения получили 3578 жилых домов. Из 71 наиболее пострадавшего объекта столица уже восстановила 30, а на восстановление жилья из городского бюджета направили более 2,3 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Восстановление столицы продолжается

Параллельно столичные власти обеспечивают жителей поврежденных или разрушенных домов временным жильем. В настоящее время для этого подготовлено 47 квартир, в 22 из которых уже проживают пострадавшие киевляне, еще 25 остаются готовыми к заселению.

Кроме того, жители, пострадавшие в результате обстрелов, получают материальную помощь от города. С 2022 г. она составляет 10 тыс. грн. Для владельцев жилья, которое получило значительные повреждения, с 2025 года введена дополнительная поддержка: единовременная выплата в размере 40 тыс. грн и ежемесячное пособие в 20 тыс. грн для аренды жилья. По словам Кличко, большинство пострадавших выбирают именно денежную компенсацию для самостоятельного найма жилья.

Мэр также сообщил, что после массированной ракетно-дроновой атаки на Киев 24 мая за помощью в городские службы обратились 489 жителей.

В результате обстрела в столице были повреждены 552 объекта. Среди них – 41 частный жилой дом и 488 многоквартирных домов. Четыре многоэтажки испытали значительные разрушения.

