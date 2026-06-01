Київ спрямував понад 2 млрд грн на відновлення житла після обстрілів

У Києві від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень зазнали 3578 житлових будинків. Із 71 найбільш постраждалого об'єкта столиця вже відновила 30, а на відбудову житла з міського бюджету спрямували понад 2,3 млрд грн.

Відбудова столиці триває

Паралельно столична влада забезпечує мешканців пошкоджених або зруйнованих будинків тимчасовим житлом. Наразі для цього підготовлено 47 квартир, у 22 з яких уже проживають постраждалі кияни, ще 25 залишаються готовими до заселення.

Крім того, мешканці, які постраждали внаслідок обстрілів, отримують матеріальну допомогу від міста. З 2022 року вона становить 10 тис. грн. Для власників житла, що зазнало значних пошкоджень, із 2025 року запроваджено додаткову підтримку: одноразову виплату в розмірі 40 тис. грн та щомісячну допомогу у 20 тис. грн для оренди житла. За словами Кличка, більшість постраждалих обирають саме грошову компенсацію для самостійного винаймання помешкання.

Мер також повідомив, що після масованої ракетно-дронової атаки на Київ 24 травня по допомогу до міських служб звернулися 489 мешканців.

Унаслідок того обстрілу в столиці були пошкоджені 552 об’єкти. Серед них — 41 приватний житловий будинок та 488 багатоквартирних будинків. Чотири багатоповерхівки зазнали значних руйнувань.

