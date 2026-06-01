Київ спрямував понад 2 млрд грн на відновлення житла після обстрілів

Гривні
У Києві відновили 30 із 71 найбільш пошкодженого війною будинку / Depositphotos

У Києві від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень зазнали 3578 житлових будинків. Із 71 найбільш постраждалого об'єкта столиця вже відновила 30, а на відбудову житла з міського бюджету спрямували понад 2,3 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Відбудова столиці триває

Паралельно столична влада забезпечує мешканців пошкоджених або зруйнованих будинків тимчасовим житлом. Наразі для цього підготовлено 47 квартир, у 22 з яких уже проживають постраждалі кияни, ще 25 залишаються готовими до заселення.

Крім того, мешканці, які постраждали внаслідок обстрілів, отримують матеріальну допомогу від міста. З 2022 року вона становить 10 тис. грн. Для власників житла, що зазнало значних пошкоджень, із 2025 року запроваджено додаткову підтримку: одноразову виплату в розмірі 40 тис. грн та щомісячну допомогу у 20 тис. грн для оренди житла. За словами Кличка, більшість постраждалих обирають саме грошову компенсацію для самостійного винаймання помешкання.

Мер також повідомив, що після масованої ракетно-дронової атаки на Київ 24 травня по допомогу до міських служб звернулися 489 мешканців.

Унаслідок того обстрілу в столиці були пошкоджені 552 об’єкти. Серед них — 41 приватний житловий будинок та 488 багатоквартирних будинків. Чотири багатоповерхівки зазнали значних руйнувань.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дерегуляцію у сфері будівництва, ухваливши низку рішень, які мають спростити процедури закупівель, оновити підходи до ціноутворення та пришвидшити процес відбудови інфраструктури в Україні.

Автор:
Ольга Опенько