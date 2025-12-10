Киев перевел уличное освещение в режим экономии без потери безопасности

Киев ввел режим регулируемой экономии уличного освещения, объединив энергосбережение и безопасность. LED-фонари работают с плавным уменьшением яркости: до комендантского часа – на 30%, после его начала – на 20%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Об уличном освещении Киева

Работа уличных фонарей зависит от установленного графика освещения и типа использованных ламп, что позволяет максимально эффективно тратить электроэнергию.

Светодиодные (LED) светильники функционируют в динамическом режиме с плавной регулировкой яркости:

к началу комендантского часа они светят на 30% мощности;

после ее введения уровень освещения уменьшается до 20%.

При стабилизации отключений отдельные участки сети наружного освещения могут отключаться вместе с другими потребителями. Поскольку уличные фонари подключены к единственному оператору электроснабжения – ДТЭК, они также попадают под действие графиков отключений.

Несмотря на то, что система уличного освещения потребляет менее 1% общего объема электроэнергии столицы, специалисты продолжают совершенствовать режимы его работы, чтобы сохранить баланс между экономией и необходимым уровнем безопасности на киевских улицах, отмечает прессслужба.

Напомним, в результате вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре на утро 9 декабря без электроснабжения оставались потребители в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. В трех областях введены аварийные отключения электроэнергии.