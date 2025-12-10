Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

+0,11

EUR

49,09

+0,07

Готівковий курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,52

49,36

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Київ перевів вуличне освітлення в режим економії без втрати безпеки

LED-світильники, освітлення, ліхтарі.
Столиця оптимізує вуличне освітлення / Pixabay

Київ запровадив режим регульованої економії вуличного освітлення, поєднавши енергозбереження та безпеку. LED-ліхтарі працюють із плавним зменшенням яскравості: до комендантської години — на 30%, після її початку — на 20%. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Про вуличне освітлення Києва

Робота вуличних ліхтарів залежить від встановленого графіка освітлення та типу використаних ламп, що дає змогу максимально ефективно витрачати електроенергію.

Світлодіодні (LED) світильники функціонують у динамічному режимі з плавним регулюванням яскравості:

  • до початку комендантської години вони світять на 30% потужності; 
  • після її запровадження рівень освітлення зменшується до 20%.

Під час стабілізаційних відключень окремі ділянки мережі зовнішнього освітлення можуть вимикатися разом з іншими споживачами. Оскільки вуличні ліхтарі під’єднані до єдиного оператора електропостачання - ДТЕК, вони також потрапляють під дію графіків відключень.

Попри те, що система вуличного освітлення споживає менше ніж 1% від загального обсягу електроенергії столиці, фахівці продовжують удосконалювати режими його роботи, щоб зберегти баланс між економією та необхідним рівнем безпеки на київських вулицях, наголошує пресслужба.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок 9 грудня без електропостачання залишалися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. У трьох областях запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Автор:
Ольга Опенько