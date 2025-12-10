Київ перевів вуличне освітлення в режим економії без втрати безпеки

Київ запровадив режим регульованої економії вуличного освітлення, поєднавши енергозбереження та безпеку. LED-ліхтарі працюють із плавним зменшенням яскравості: до комендантської години — на 30%, після її початку — на 20%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Про вуличне освітлення Києва

Робота вуличних ліхтарів залежить від встановленого графіка освітлення та типу використаних ламп, що дає змогу максимально ефективно витрачати електроенергію.

Світлодіодні (LED) світильники функціонують у динамічному режимі з плавним регулюванням яскравості:

до початку комендантської години вони світять на 30% потужності;

після її запровадження рівень освітлення зменшується до 20%.

Під час стабілізаційних відключень окремі ділянки мережі зовнішнього освітлення можуть вимикатися разом з іншими споживачами. Оскільки вуличні ліхтарі під’єднані до єдиного оператора електропостачання - ДТЕК, вони також потрапляють під дію графіків відключень.

Попри те, що система вуличного освітлення споживає менше ніж 1% від загального обсягу електроенергії столиці, фахівці продовжують удосконалювати режими його роботи, щоб зберегти баланс між економією та необхідним рівнем безпеки на київських вулицях, наголошує пресслужба.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок 9 грудня без електропостачання залишалися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. У трьох областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.