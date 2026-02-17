Запланована подія 2

Киев полностью возобновил подачу тепла в 2600 домов после атаки 12 февраля

Тепло вернули в 2600 столичных многоэтажек / Depositphotos

Коммунальные службы Киева полностью возобновили подачу тепла во все 2600 домов, пострадавших в результате вражеской атаки на инфраструктуру 12 февраля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, еще более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла после предыдущих обстрелов.

Там подать теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

"Коммунальщики продолжают работать в других домах, где возникают аварии, и чинят в них системы теплоснабжения", - говорится в сообщении мэра.

Напомним, после массированной атаки российской армии 12 февраля в результате повреждения объектов критической инфраструктуры еще почти 2600 домов в Киеве оказались без тепла .

Учитывая сложную ситуацию, киевские местные власти вместе со специалистами в сфере энергетики и ЖКХ, учеными и экспертами разрабатывают стратегический план по будущему энергообеспечению и теплоснабжению столицы.

Автор:
Татьяна Бессараб