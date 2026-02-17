Запланована подія 2

Київ повністю відновив подачу тепла до 2600 будинків після атаки 12 лютого

опалення
Тепло повернули у 2600 столичних багатоповерхівок / Depositphotos

Комунальні служби Києва повністю відновили подачу тепла в усі 2600 будинків, що постраждали внаслідок ворожої атаки на інфраструктуру 12 лютого.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів.

Там подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

"Комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії, й лагодять у них системи теплопостачання", - йдеться у повідомленні мера.

Нагадаємо, після масованої атаки російської армії 12 лютого внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури іще майже 2600 будинків у Києві опинилися без тепла

Зважаючи на складну ситуацію, київська місцева влада разом з фахівцями у сфері енергетики та ЖКГ, науковцями та експертами розробляють стратегічний план з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці.

Автор:
Тетяна Бесараб