У Києві після атаки РФ зникло опалення у чотирьох районах

Після масованої атаки російської армії 12 лютого внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури іще майже 2600 будинків у Києві опинилися без тепла.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він уточнив, що це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах столиці, зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Комунальники вже працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки.

Крім того, понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без тепла. Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо.

Київська місцева влада разом з фахівцями у сфері енергетики та ЖКГ, науковцями та експертами розробляють стратегічний план з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці.

Атака на Київ

Війська РФ атакували Київ уночі балістичними ракетами та безпілотниками, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

У Дарницькому районі уламками пошкоджені фасад та скління вікон житлового будинку. У Дніпровському районі на двох локаціях БпЛА впали біля житлових будинків.

Відомо про щонайменше двох постраждалих — чоловіка та жінку.

У ДТЕК повідомили, що 107 000 родин тимчасово без світла у Києві після масованої атаки.