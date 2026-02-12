- Категорія
У Києві після атаки РФ зникло опалення у чотирьох районах
Після масованої атаки російської армії 12 лютого внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури іще майже 2600 будинків у Києві опинилися без тепла.
Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він уточнив, що це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах столиці, зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.
Комунальники вже працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки.
Крім того, понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без тепла. Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо.
Київська місцева влада разом з фахівцями у сфері енергетики та ЖКГ, науковцями та експертами розробляють стратегічний план з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці.
Атака на Київ
Війська РФ атакували Київ уночі балістичними ракетами та безпілотниками, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
У Дарницькому районі уламками пошкоджені фасад та скління вікон житлового будинку. У Дніпровському районі на двох локаціях БпЛА впали біля житлових будинків.
Відомо про щонайменше двох постраждалих — чоловіка та жінку.
У ДТЕК повідомили, що 107 000 родин тимчасово без світла у Києві після масованої атаки.