В Киеве после атаки РФ исчезло отопление в четырех районах

После массированной атаки российской армии 12 февраля в результате повреждения объектов критической инфраструктуры еще почти 2600 домов в Киеве оказались без тепла.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он уточнил, что это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах столицы, в частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

Коммунальщики уже работают над возобновлением теплоснабжения в эти дома.

Кроме того, более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже без тепла. Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно.

Киевские местные власти вместе со специалистами в сфере энергетики и ЖКХ, учеными и экспертами разрабатывают стратегический план по будущему энергообеспечению и теплоснабжению столицы.

Атака на Киев

Войска РФ атаковали Киев ночью баллистическими ракетами и беспилотниками, сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

В Дарницком районе обломками повреждены фасад и остекление окон жилого дома. В Днепровском районе на двух локациях БПЛА упали возле жилых домов.

Известно о минимум двух пострадавших — мужчине и женщине.

В ДТЭК сообщили, что 107 000 семей временно без света в Киеве после массированной атаки.