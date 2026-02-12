- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Киеве после атаки РФ исчезло отопление в четырех районах
После массированной атаки российской армии 12 февраля в результате повреждения объектов критической инфраструктуры еще почти 2600 домов в Киеве оказались без тепла.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он уточнил, что это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах столицы, в частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.
Коммунальщики уже работают над возобновлением теплоснабжения в эти дома.
Кроме того, более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже без тепла. Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно.
Киевские местные власти вместе со специалистами в сфере энергетики и ЖКХ, учеными и экспертами разрабатывают стратегический план по будущему энергообеспечению и теплоснабжению столицы.
Атака на Киев
Войска РФ атаковали Киев ночью баллистическими ракетами и беспилотниками, сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.
В Дарницком районе обломками повреждены фасад и остекление окон жилого дома. В Днепровском районе на двух локациях БПЛА упали возле жилых домов.
Известно о минимум двух пострадавших — мужчине и женщине.
В ДТЭК сообщили, что 107 000 семей временно без света в Киеве после массированной атаки.