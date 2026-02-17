Запланована подія 2

Стабільне теплопостачання Києва: місто отримало котельні на 1000 та 700 кВт

котельні
"Укрзалізниця" доставила потужні котельні до Києва. / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” доставила до Києва та області дві потужні блочно-модульні котельні - на 1000 та 700 кВт.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба компанії.

Потужні котельні для Києва

Обладнання надійшло як гуманітарна допомога від Запорізької обласної військової адміністрації для Київської обласної військової адміністрації та Київської міської державної адміністрації.

Одна котельня виробляє 1000 кВт теплової потужності, інша - 700 кВт, що дозволяє забезпечити стабільне теплопостачання у періоди пікових навантажень.

Через негабаритність вантажу перевезення вимагало спеціальної підготовки та координації. За допомогою спецтехніки котельні та комплектуючі перевантажили з вагонів на трали та доставили безпосередньо до місця встановлення, наголошує пресслужба.

Фото 2 — Стабільне теплопостачання Києва: місто отримало котельні на 1000 та 700 кВт
Фото 3 — Стабільне теплопостачання Києва: місто отримало котельні на 1000 та 700 кВт

Зимова допомога Україні

Нагадаємо, Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Також Естонія через неурядові організації виділяє близько 400 тисяч євро на підтримку українців, які взимку залишаються без електроенергії та опалення. Кошти спрямують на роботу мобільних кризових центрів і пунктів евакуації.

В кінці січня Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, обсяг якого було збільшено до €120 млн.

Автор:
Ольга Опенько