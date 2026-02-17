Стабильное теплоснабжение Киева: город получил котельные на 1000 и 700 кВт

"Укрзализныця" доставила в Киев и области две мощные блочно-модульные котельные — на 1000 и 700 кВт.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Мощные котельные для Киева

Оборудование поступило в качестве гуманитарной помощи от Запорожской областной военной администрации для Киевской областной военной администрации и Киевской городской государственной администрации.

Одна котельная производит 1000 кВт тепловой мощности, другая – 700 кВт, что позволяет обеспечить стабильное теплоснабжение в периоды пиковых нагрузок.

Из-за негабаритности груза перевозка требовала специальной подготовки и координации. С помощью спецтехники котельные и комплектующие перегрузили из вагонов на тралы и доставили непосредственно к месту установки, отмечает пресс-служба.

Зимняя помощь Украине

Напомним, Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Также Эстония через неправительственные организации выделяет около 400 тысяч евро в поддержку украинцев, которые остаются зимой без электроэнергии и отопления. Средства будут направлены на работу мобильных кризисных центров и пунктов эвакуации.

В конце января Украина получила первую партию энергетического оборудования от Германии в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, объем которого был увеличен до 120 млн евро.