Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Наличный курс:

USD

43,29

43,20

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Стабильное теплоснабжение Киева: город получил котельные на 1000 и 700 кВт

котельные
"Укрзализныця" доставила мощные котельные в Киев. / Укрзалізниця

"Укрзализныця" доставила в Киев и области две мощные блочно-модульные котельные — на 1000 и 700 кВт.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Мощные котельные для Киева

Оборудование поступило в качестве гуманитарной помощи от Запорожской областной военной администрации для Киевской областной военной администрации и Киевской городской государственной администрации.

Одна котельная производит 1000 кВт тепловой мощности, другая – 700 кВт, что позволяет обеспечить стабильное теплоснабжение в периоды пиковых нагрузок.

Из-за негабаритности груза перевозка требовала специальной подготовки и координации. С помощью спецтехники котельные и комплектующие перегрузили из вагонов на тралы и доставили непосредственно к месту установки, отмечает пресс-служба.

Фото 2 — Стабильное теплоснабжение Киева: город получил котельные на 1000 и 700 кВт
Фото 3 — Стабильное теплоснабжение Киева: город получил котельные на 1000 и 700 кВт

Зимняя помощь Украине

Напомним, Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Также Эстония через неправительственные организации выделяет около 400 тысяч евро в поддержку украинцев, которые остаются зимой без электроэнергии и отопления. Средства будут направлены на работу мобильных кризисных центров и пунктов эвакуации.

В конце января Украина получила первую партию энергетического оборудования от Германии в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, объем которого был увеличен до 120 млн евро.

Автор:
Ольга Опенько