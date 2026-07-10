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Киев потратил более 2,3 млрд грн на восстановление жилья после обстрелов

поврежденный дом после обстрела РФ
В Киеве продолжается восстановление сотен поврежденных войной домов / Министерство развития общин и территорий Украины

С начала полномасштабного вторжения Киев направил более 2 млрд 333 млн грн из городского бюджета на восстановление жилых домов, поврежденных в результате российских атак. На 1 июля в столице завершили работы в 31 многоквартирном доме, еще десятки объектов находятся на разных этапах восстановления.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Поврежденное жилье в Киеве

По его словам, столица продолжает работать над скорейшим восстановлением жилья для жителей, чьи дома были повреждены или разрушены в результате войны. Заказчиком работ по восстановлению 56 многоквартирных домов определен КП "Жилинвестстрой-УКС".

"Город делает все возможное, чтобы как можно быстрее помочь киевлянам, пострадавшим от агрессии врага и потерявшим жилье. Непосредственное участие в восстановлении сооружений, состояние которых в результате военных действий непригодно к нормальной эксплуатации, берет КП "Жилинвестстрой-УКБ", - отметил Вячеслав Непоп.

По состоянию на 1 июля предприятие завершило восстановительные работы в 31 многоквартирном доме. Еще 26 объектов находятся в работе, а в одном из них проводятся противоаварийные и неотложные консервационные мероприятия.

Кроме того, 22 жилых дома принимают участие или готовятся приобщиться к экспериментальному проекту по восстановлению отдельных объектов недвижимого имущества. Из них в 19 домах заказчиком работ выступает КП "Жилинвестстрой-УКС", еще в трех - районные государственные администрации. Также продолжаются организационные и правовые процедуры по включению в проект еще 16 жилых построек.

К восстановлению поврежденного жилья также были привлечены районные государственные администрации Киева. Сейчас они заботятся о 244 жилых домах, пострадавших из-за обстрелов.

"Представители районов должны быть в постоянной коммуникации с владельцами пострадавшего или разрушенного жилья. Люди должны понимать, какие у них перспективы, и знать, что делает район для того, чтобы они вернулись в свои помещения как можно быстрее", - подчеркнул замглавы КГГА.

Он добавил, что все участники восстановительных работ, в том числе районные администрации, обеспечены необходимым финансированием и материалами.

Кроме восстановления домов Киев продолжает оказывать помощь жителям поврежденного и разрушенного жилья. С начала 2026 почти 7 тысяч киевлян получили материальную поддержку от города на общую сумму 190 млн грн.

Напомним. правительство поручило ответственным министерствам безотлагательно подготовить решение о выделении 3,04 млрд грн из резервного фонда для общины Вишневого в Киевской области. Средства должны быть направлены на ликвидацию последствий российских обстрелов 6 июля.

Автор:
Ольга Опенько