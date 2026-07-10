Київ витратив понад 2,3 млрд грн на відновлення житла після обстрілів

Із початку повномасштабного вторгнення Київ спрямував понад 2 млрд 333 млн грн із міського бюджету на відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок російських атак. Станом на 1 липня у столиці завершили роботи у 31 багатоквартирному будинку, ще десятки об’єктів перебувають на різних етапах відновлення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Пошкоджене житло у Києві

За його словами, столиця продовжує працювати над якнайшвидшим відновленням житла для мешканців, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані внаслідок війни. Замовником робіт із відновлення 56 багатоквартирних будинків визначено КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

"Місто робить все можливе, щоб якнайшвидше допомогти киянам, які постраждали від агресії ворога та втратили житло. Безпосередню участь у відновленні споруд, стан яких внаслідок воєнних дій непридатний до нормальної експлуатації, бере КП "Житлоінвестбуд-УКБ", - зазначив Вячеслав Непоп.

Станом на 1 липня підприємство завершило відновлювальні роботи у 31 багатоквартирному будинку. Ще 26 об’єктів перебувають у роботі, а в одному з них проводять протиаварійні та невідкладні консерваційні заходи.

Крім того, 22 житлові будинки беруть участь або готуються долучитися до експериментального проєкту з відновлення окремих об’єктів нерухомого майна. Із них у 19 будинках замовником робіт виступає КП "Житлоінвестбуд-УКБ", ще у трьох - районні державні адміністрації. Також тривають організаційні та правові процедури щодо включення до проєкту ще 16 житлових споруд.

До відновлення пошкодженого житла також залучені районні державні адміністрації Києва. Наразі вони опікуються 244 житловими будинками, які постраждали через обстріли.

"Представники районів мають бути у постійній комунікації з власниками постраждалого чи зруйнованого житла. Люди мають розуміти, які в них перспективи, і знати, що робить район для того, аби вони повернулися у свої помешкання якнайшвидше", - наголосив заступник голови КМДА.

Він додав, що всі учасники відновлювальних робіт, зокрема районні адміністрації, забезпечені необхідним фінансуванням і матеріалами.

Окрім відновлення будинків, Київ продовжує надавати допомогу мешканцям пошкодженого та зруйнованого житла. З початку 2026 року майже 7 тисяч киян отримали матеріальну підтримку від міста на загальну суму 190 млн грн.

Нагадаємо. уряд доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн з резервного фонду для громади Вишневого Київської області. Кошти мають спрямувати на ліквідацію наслідків російського обстрілу 6 липня.