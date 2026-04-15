Киев выделит 53 млн грн помощи пострадавшим от аварии на ЧАЭС

гривны
42 тысячи киевлян получат выплаты к годовщине Чернобыльской катастрофы

Киевские городские власти к 40-й годовщине аварии на ЧАЭС выплатят более 53 млн грн одноразовой адресной помощи около 42 тысячам киевлян, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Чернобыльские выплаты в Киеве

Киев выплатит более 53 млн грн одноразовой адресной материальной помощи 42 тысячам жителей столицы, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. Выплаты приурочены к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщают в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА, помощь получат социально незащищенные киевляне и внутренне перемещенные лица, состоящие на учете и фактически проживающие в столице. Выплаты будут осуществляться в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам» по распоряжению городского головы.

Размер пособия будет зависеть от категории получателей. В частности, 2500 грн предусмотрено для лиц с инвалидностью I группы, связанной с Чернобыльской катастрофой (категория 1 пострадавших).

  • По 1500 грн получат дети с инвалидностью, дети-сироты и дети, потерявшие одного или обоих родителей в результате катастрофы, а также лица с инвалидностью ІІ и ІІІ групп (категория 1 пострадавших).
  • По 1200 грн. предусмотрено для лиц, отнесенных к категории 2 пострадавших.
  • По 1000 грн получат супруги или мужья умерших участников ликвидации последствий аварии.

В случае принадлежности к нескольким категориям выплата будет производиться в одном, наибольшем размере.

Напомним, доноры Международного счета сотрудничества по Чернобыльской катастрофе (ICCA), которым руководит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), одобрили план подготовительных работ по ремонту нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС. На разработку инженерных решений и первоначальные закупки выделено 30 миллионов евро.

Автор:
Ольга Опенько
