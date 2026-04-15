Київ виділить 53 млн грн допомоги постраждалим від аварії на ЧАЕС

42 тисячі киян отримають виплати до роковин Чорнобильської катастрофи

Київська міська влада до 40-х роковин аварії на ЧАЕС виплатить понад 53 млн грн одноразової адресної допомоги близько 42 тисячам киян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Чорнобильські виплати у Києві 

Київ виплатить понад 53 млн грн одноразової адресної матеріальної допомоги 42 тисячам мешканців столиці, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Виплати приурочені до 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляють у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА, допомогу отримають соціально незахищені кияни та внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку та фактично проживають у столиці. Виплати здійснюватимуться в межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам» за розпорядженням міського голови.

Розмір допомоги залежатиме від категорії отримувачів. Зокрема, 2 500 грн передбачено для осіб з інвалідністю І групи, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою (категорія 1 постраждалих).

  • По 1500 грн отримають діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, які втратили одного або обох батьків унаслідок катастрофи, а також особи з інвалідністю ІІ та ІІІ груп (категорія 1 постраждалих). 
  • По 1200 грн передбачено для осіб, віднесених до категорії 2 постраждалих.
  • По 1000 грн отримають дружини або чоловіки померлих учасників ліквідації наслідків аварії.

У разі належності до кількох категорій виплата здійснюватиметься в одному, найбільшому розмірі.

Нагадаємо, донори Міжнародного рахунку співробітництва з питань Чорнобильської катастрофи (ICCA), яким керує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), схвалили план підготовчих робіт для ремонту нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС. На розробку інженерних рішень та початкові закупівлі виділено 30 мільйонів євро. 

Автор:
Ольга Опенько
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2026"
Івент