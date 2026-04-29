"Киевгорстрой" обновил наблюдательный совет: кто вошел в состав

ЧАО "ХК "Киевгорстрой" обновило состав наблюдательного совета по итогам общего собрания акционеров, которое состоялось 21 апреля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

В состав вошли представители территориальной громады Киева Петр Пантелеев, Владимир Бондаренко, Андрей Гудзь, Александр Мищенко и Всеволод Комарницкий.

В ближайшее время состоится первое заседание, где изберут председателя.

"Мы приветствуем новоизбранных членов наблюдательного совета. Это очередной шаг на пути стабилизации работы Киевгорстроя после тяжелого кризиса, ведь эффективное корпоративное управление – это наш фундамент доверия, залог развития общества и общины. Сейчас мы взяли ситуацию под контроль и уже возобновили строительство объектов с высокой степенью готовности. Наша главная задача – наша главная задача. строим новую систему ответственности", – отметил председатель правления общества Валерий Засуцкий.

О "Киевгорстрой"

На балансе ЧАО "ХК "Киевгорстрой" находится 24 строительных площадки, на которых возведено более 120 жилых домов разной степени готовности. Общая площадь незавершенного строительства превышает 548 тыс. кв.

Восстановление строительных работ компания начала с марта 2026 г. на ряде объектов, в частности ЖК "Подол Град", "Гвардейский", "Радужный", Freedom, "Оберег-2", Twin House и "Урловский-1". В июне также анонсировано возобновление работ на ЖК "Абрикосовый". Кроме того, продолжается выполнение технических условий по обеспечению инженерными сетями в ЖК Mirax и Медова».

Киевский городской совет в октябре 2024 года поддержал решение об увеличении уставного капитала "Киевгорстроя" с целью стабилизации его финансового положения. Финансирование предусматривало допэмиссию акций и их выкуп на сумму до 2,56 млрд. грн. Докапитализацию компания получила в декабре 2025 года.

ХК "Киевгорстрой" была создана в 1994 году на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации путем объединения контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов в уставном капитале. В структуру компании входят 40 акционерных обществ, в которых она владеет долями, шесть дочерних предприятий, а также 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", по данным НКЦБФР, Киевский городской совет.

