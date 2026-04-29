"Київміськбуд" оновив наглядову раду: хто увійшов до складу

ПрАТ “ХК ”Київміськбуд" оновило склад наглядової ради за підсумками загальних зборів акціонерів, що відбулися 21 квітня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

До складу увійшли представники територіальної громади Києва Петро Пантелеєв, Володимир Бондаренко, Андрій Гудзь, Олександр Міщенко та Всеволод Комарницький.

Найближчим часом відбудеться перше засідання, де оберуть голову.

"Ми вітаємо новообраних членів наглядової ради. Це черговий крок на шляху стабілізації роботи Київміськбуду після важкої кризи, адже ефективне корпоративне управління – це наш фундамент довіри, запорука розвитку товариства і громади. Наразі ми взяли ситуацію під контроль і вже відновили будівництво об’єктів з високим ступенем готовності. Наше головне завдання – завершити роботи на усіх майданчиках. Ми будуємо не просто житло, ми будуємо нову систему відповідальності", – зазначив голова правління товариства Валерій Засуцький.

Про "Київміськбуд"

На балансі ПрАТ "ХК "Київміськбуд" перебуває 24 будівельні майданчики, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеня готовності. Загальна площа незавершеного будівництва перевищує 548 тис. кв. м.

Відновлення будівельних робіт компанія розпочала з березня 2026 року на низці об’єктів, зокрема ЖК "Поділ Град", "Гвардійський", "Райдужний", Freedom, "Оберіг-2", Twin House та "Урлівський-1". На червень також анонсовано відновлення робіт на ЖК "Абрикосовий". Крім того, триває виконання технічних умов із забезпечення інженерними мережами в ЖК Mirax і "Медови"».

Київська міська рада у жовтні 2024 року підтримала рішення про збільшення статутного капіталу "Київміськбуду" з метою стабілізації його фінансового стану. Фінансування передбачало додаткову емісію акцій та їх викуп на суму до 2,56 млрд грн. Докапіталізацію компанія отримала у грудні 2025 року.

ХК "Київміськбуд" була створена у 1994 році на базі майна державної комунальної будівельної корпорації шляхом об’єднання контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів у статутному капіталі. До структури компанії входять 40 акціонерних товариств, у яких вона володіє частками, шість дочірніх підприємств, а також 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", за даними НКЦПФР, є Київська міська рада.

Зауважимо, в кінці минулого року "Київміськбуд" отримав докапіталізацію в розмірі 2,56 млрд грн та оновив керівний склад.