"Київміськбуд" оновив керівництво та отримав 2,56 млрд грн докапіталізації

ПрАТ “Холдингова компанія ”Київміськбуд" отримало докапіталізацію в розмірі 2,56 млрд грн та оновило керівний склад.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що завдяки підтримці Київської міської ради, КМДА та київського міського голови, підприємство ПрАТ ХК "Київміськбуд" отримало докапіталізацію у розмірі 2,56 млрд грн та переходить до наступного етапу антикризового плану.

Зокрема посилено наглядову раду, її новим головою призначений виконуючий обов’язки першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Також наглядова рада ухвалила рішення щодо зміни правління компанії. Новим головою правління призначено фахового будівельника, члена НСАУ Валерія Засуцького.

В компанії наголошують, що ці кроки необхідні для подальшої реалізації антикризового плану компанії у 2026 році, зокрема:

стабілізації фінансового стану компанії;

встановлення більш прозорої комунікації та продуктивної співпраці з інвесторами;

поетапного відновлення будівництва на об’єктах компанії.

Також посилено комунікацію з урядом щодо вирішення питання компенсації ПрАТ ХК "Київміськбуд" грошових коштів у сумі 2,28 млрд грн за передані компанії об’єкти "Укрбуду".

19 грудня новим керівником ПрАТ ХК "Київміськбуд" призначено Дмитра Нікіфорова. Він замінив Світлану Самсонову, яка була на посаді виконувача обов’язків голови правління.

Докапіталізація "Київміськбуду"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)у вівторок, 18 листопада, зареєструвала випуск акцій приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд". Процедуру докапіталізації планується завершити до кінця грудня 2025 року.

"Київміськбуд" планував випустити 10 мільярдів іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна, з періодом розміщення з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року. Частка громади у статутному капіталі після завершення розміщення сягне 99,87%, що забезпечить контрольоване та ефективне управління компанією в інтересах киян.

Докапіталізація стала "вимушеним, але стратегічно обґрунтованим рішенням, спрямованим на стабілізацію фінансового стану компанії та забезпечення продовження реалізації житлових будівельних проєктів".

Наразі будівельні роботи компанії не ведуться. Торік у жовтні основний акціонер компанії - Київрада проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на 2,6 млрд грн. У забудовника залишається понад 100 будинків різного ступеня готовності, частина з яких вже стала довгобудами.

На балансі "Київміськбуду" перебувають 24 будівельні майданчики, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеня готовності. Загальна площа незавершеного будівництва перевищує 548 тис. кв. м.