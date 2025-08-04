Докапіталізація "Київміськбуду": компанія розпочала процедуру емісії акцій

Будівельна компанія "Київміськбуд" розпочинає процес емісії акцій, що стане ключовим кроком до фінансової стабілізації та відновлення будівництва на об'єктах. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вже прийняла до розгляду необхідний пакет документів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Київміськбуду".

Зазначається, що "Київміськбуд" планує випустити 10 мільярдів іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна, з періодом розміщення з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

Єдиним учасником розміщення виступає територіальна громада міста Києва, представлена Департаментом комунальної власності.

Частка громади у статутному капіталі після завершення розміщення сягне 99,87%, що забезпечить контрольоване та ефективне управління компанією в інтересах киян.

Заступник голови КМДА Владислав Андронов, який очолює наглядову раду "Київміськбуду", підкреслив, що компанія діє згідно з узгодженим планом.

"Розпочата процедура докапіталізації є ключовим інструментом фінансової стабілізації та кроком до повного перезавантаження компанії. Це забезпечить структурну трансформацію "Київміськбуду" та відновить статус лідера будівельної галузі", — зазначив він.

Наступним етапом стане отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що може тривати до 25 робочих днів з моменту прийняття пакету документів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Докапіталізація "Київміськбуду"

Наразі будівельні роботи "Київміськбуду" не ведуться. Торік у жовтні основний акціонер компанії - Київрада проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на 2,6 млрд грн.

ПрАТ “ХК “Київміськбуд” нещодавно отримало нове “тимчасове” керівництво – в.о. голови його правління стала колишня юристка “Державної продовольчої зернової корпорації” Світлана Самсонова.

За її словами, докапіталізація стала "вимушеним, але стратегічно обґрунтованим рішенням, спрямованим на стабілізацію фінансового стану компанії та забезпечення продовження реалізації житлових будівельних проєктів".

Повідомлялося, що “Київміськбуд” планує випустити 10,24 мільярда простих іменних акцій номіналом 0,25 грн кожна. Наразі у забудовника залишається понад 100 будинків різного ступеня готовності, частина з яких вже стала довгобудами.