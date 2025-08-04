Докапитализация "Киевгорстроя": компания начала процедуру эмиссии акций

Строительная компания "Киевгорстрой" начинает процесс эмиссии акций, что станет ключевым шагом к финансовой стабилизации и возобновлению строительства на объектах. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) уже приняла к рассмотрению необходимый пакет документов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроя".

Отмечается, что "Киевгорстрой" планирует выпустить 10 миллиардов именных акций нарицательной стоимостью 25 копеек каждая, с периодом размещения с 1 октября по 28 ноября 2025 года.

Единственным участником размещения выступает территориальное общество города Киева, представленное Департаментом коммунальной собственности.

Доля общества в уставном капитале после завершения размещения достигнет 99,87%, что обеспечит контролируемое и эффективное управление компанией в интересах киевлян.

Заместитель председателя КГГА Владислав Андронов, возглавляющий наблюдательный совет "Киевгорстроя", подчеркнул, что компания действует согласно согласованному плану.

"Начавшаяся процедура докапитализации является ключевым инструментом финансовой стабилизации и шагом к полной перезагрузке компании. Это обеспечит структурную трансформацию "Киевгорстроя" и восстановит статус лидера строительной отрасли", - отметил он.

Следующим этапом станет получение временного свидетельства о регистрации выпуска акций, которое может занять до 25 рабочих дней с момента принятия пакета документов Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Докапитализация "Киевгорстроя"

Пока строительные работы "Киевгорстроя" не ведутся. В прошлом году в октябре основной акционер компании - Киевсовет проголосовал за докапитализацию "Киевгорстроя" на 2,6 млрд грн.

"Киевгорстрой" недавно получило новое "временное" руководство - и.о.председателя его правления стала бывшая юристка "Государственной продовольственной зерновой корпорации" Светлана Самсонова.

По ее словам, докапитализация стала "вынужденным, но стратегически обоснованным решением, направленным на стабилизацию финансового состояния компании и обеспечение продолжения реализации жилищных строительных проектов".

Сообщалось, что "Киевгорстрой" планирует выпустить 10,24 млрд простых именных акций номиналом 0,25 грн каждая. В настоящее время у застройщика остается более 100 домов разной степени готовности, часть из которых уже стала долгостроями.