Киевгорстрой анонсировал эмиссию: до ключевого решения Киевсовета "еще очень далеко"

Киевгорстрой продолжает подготовительные работы в рамках реализации докапитализации, однако когда может быть принято окончательное решение – это еще большой вопрос.

В рамках докапитализации ЧАО «ХК «Киевгорстрой» планирует выпустить 10,24 млрд простых именных акций номиналом 0,25 грн каждая. В настоящее время компания завершает подготовительные меры по получению временного свидетельства о регистрации выпуска новых акций, сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ЧАО.

Эмиссия будет проходить без публичного предложения, единственным участником размещения выступит территориальная община города Киева в лице Департамента коммунальной собственности КГГА. Размещение акций намечено с 1 октября по 28 ноября 2025 года.

После завершения процесса доля общества в уставном капитале общества вырастет с 80% до примерно 99,87%, что позволит обеспечить стабильное управление компанией в интересах города и его жителей.

По словам Светланы Самсоновой, и. о. председателя правления ЧАО «ХК «Киевгорстрой», докапитализация стала "вынужденным, но стратегически обоснованным решением, направленным на стабилизацию финансового состояния компании и обеспечение продолжения реализации жилищных строительных проектов".

Глава КГБ в очередной раз заверила , что привлеченные инвестиции будут направлены на возобновление строительства жилых комплексов и усиление экономической устойчивости предприятия.

Докапитализация Киевгорстроя: реализация в шесть этапов

Эмиссия ценных бумаг является обязательством КГБ в рамках докапитализации. Ей также должен предшествовать отчет компании. Как отметили в компании, реализация процесса докапитализации предполагает следующий план ключевых этапов:

Этап 1. Подготовка финансовой отчетности за первое полугодие 2025 года – до 30 июля 2025 года.

Этап 2. Реализация механизма обязательного выкупа акций у акционеров, голосовавших против решения об эмиссии – до 3 сентября 2025 года.

Этап 3. Представление пакета документов в Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку – ориентировочно до 1 августа 2025 года.

Этап 4. Получение временного свидетельства о регистрации выпуска акций – до 25 рабочих дней с момента подачи документов.

Этап 5. Присвоение международного идентификационного номера (ISIN) акциям, оформление и депонирование временного глобального сертификата после получения временного свидетельства, но не позднее 25 сентября 2025 года.

Этап 6. Проведение размещения акций – с 1 октября по 28 ноября 2025 года.

Когда может быть принято ключевое решение Киевсовета

Впрочем, город хоть и согласовал докапитализацию, реализовать ее без соответствующих шагов КГБ не может, необходимо пройти все этапы процедуры, отметил депутат Киевсовета от фракции «Голос», президент инвестиционной группы «УНИВЕР» Тарас Козак .

"Пока эмиссия новых акций не зарегистрирована, Киеву не за что платить. А вот будет Киев платить или нет - это отдельный вопрос. Пока эти решения КГБ проводятся навстречу горсовету. Киев первое решение принял о том, что соглашается на докапитализацию. Но если в бюджет не будут внесены изменения, - значит средств не будут предоставлены".

Решение по Киеву должно быть в последнюю очередь – после того, если КГБ зарегистрирует. Тогда Киевсовет должен вынести на голосование решение о финансировании.

"В расходах бюджета должно быть предусмотрено (или не предусмотрено) выделение средств на докапитализацию. Это будут серьезные споры. Но до этого еще очень далеко", – добавил депутат.

По его словам, поскольку размещение акций планируется завершить в конце ноября, Киевсовет приступит к голосованию не ранее декабря этого года.

В то же время, зампредседателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, председатель Наблюдательного совета ЧАО «ХК «Киевгорстрой» Владислав Андронов отмечает, что Киев имеет целью сохранить функциональность ключевых коммунальных предприятий, несмотря на сегодняшние вызовы.

"В нынешних условиях мы не можем оставить стратегического застройщика столицы без должной поддержки. Докапитализация «Киевгорстроя» является ответственным решением города как собственника, действующего в интересах киевлян», — отметил чиновник.

ЧАО "ХК "Киевгорстрой" недавно получило новое "временное" руководство - и.о.председателя его правления стала бывшая юристка "Государственной продовольственной зерновой корпорации" Светлана Самсонова.

Новая руководительница очертила главные задачи на ближайшее время: добиться докапитализации застройщика из городского бюджета на 2,56 млрд. гривен, решить вопрос погашения долгов перед подрядчиками, продать уже построенные объекты.

В настоящее время у застройщика остается более 100 домов разной степени готовности, часть из которых уже стала долгостроями.