Київміськбуд анонсував емісію: до ключового рішення Київради "ще дуже далеко"

Київміськбуд продовжує підготовчі роботи у межах реалізації докапіталізації, проте коли може бути ухвалене кінцеве рішення - це ще велике питання.

У межах докапіталізації ПрАТ «ХК «Київміськбуд» планує випустити 10,24 мільярда простих іменних акцій номіналом 0,25 грн кожна. Наразі компанія завершує підготовчі заходи для отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску нових акцій, повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПрАТ.

Емісія проходитиме без публічної пропозиції, єдиним учасником розміщення виступить територіальна громада міста Києва в особі Департаменту комунальної власності КМДА. Розміщення акцій заплановано з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

Після завершення процесу частка громади у статутному капіталі товариства зросте з 80% до приблизно 99,87%, що дозволить забезпечити стабільне управління компанією в інтересах міста та його мешканців.

За словами Світлани Самсонової, в. о. голови правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд», докапіталізація стала "вимушеним, але стратегічно обґрунтованим рішенням, спрямованим на стабілізацію фінансового стану компанії та забезпечення продовження реалізації житлових будівельних проєктів".

Очільниця КМБ вкотре запевнила, що залучені інвестиції будуть спрямовані на відновлення будівництва житлових комплексів та посилення економічної стійкості підприємства.

Докапіталізація Київміськбуду: реалізація у шість етапів

Емісія цінних паперів є зобов'язанням КМБ у межах докапіталізації. ї+Їй також має передувати звіт компанії. Як зазначили в компанії, реалізація процесу докапіталізації передбачає наступний план ключових етапів:

Етап 1. Підготовка фінансової звітності за перше півріччя 2025 року — до 30 липня 2025 року.

Етап 2. Реалізація механізму обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення про емісію — до 3 вересня 2025 року.

Етап 3. Подання пакету документів до Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку — орієнтовно до 1 серпня 2025 року.

Етап 4. Отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій — до 25 робочих днів з моменту подання документів.

Етап 5. Присвоєння міжнародного ідентифікаційного номера (ISIN) акціям, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката — після отримання тимчасового свідоцтва, але не пізніше 25 вересня 2025 року.

Етап 6. Проведення розміщення акцій — з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

Коли чекати ключове рішення Київради

Утім, місто хоч і погодило докапіталізацію, реалізувати її без відповідних кроків КМБ не може, необхідно пройти усі етапи процедури, зазначив у коментарі Delo.ua депутат Київради від фракції «Голос», президент інвестиційної групи «УНІВЕР» Тарас Козак.

"Поки емісія нових акцій не зареєстрована, Київ не має за що платити. А от буде Київ платити чи ні - це окреме питання. Поки що ці рішення КМБ проводяться назустріч міськраді. Київ перше рішення ухвалив про те, що погоджується на докапіталізацію. Але якщо в бюджет не буде внесено зміни, значить коштів не буде надано", - пояснив депутат.

Рішення за Києвом має бути в останню чергу - після того, якщо КМБ зареєструє.Тоді Київрада має винести на голосування рішення про фінансування.

"У видатках бюджету має бути передбачено (чи не передбачено) виділення коштів на докапіталізацію. Це будуть серйозні суперечки. Але до цього ще дуже далеко", - додав депутат.

За його словами, оскільки розміщення акцій планують завершити наприкінці листопада, Київрада приступить до голосування не раніше грудня цього року.

Водночас заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд" Владислав Андронов зазначає, що Київ має на меті зберегти функціональність ключових комунальних підприємств, незважаючи на виклики сьогодення.

"У нинішніх умовах ми не можемо залишити стратегічного забудовника столиці без належної підтримки. Докапіталізація «Київміськбуду» є відповідальним рішенням міста як власника, що діє в інтересах киян», — зазначив чиновник.

ПрАТ “ХК “Київміськбуд” нещодавно отримало нове “тимчасове” керівництво – в.о. голови його правління стала колишня юристка “Державної продовольчої зернової корпорації” Світлана Самсонова.

Нова керівниця окреслила головні завдання на найближчий час: добитися докапіталізації забудовника з міського бюджету на 2,56 млрд гривень, вирішити питання погашення боргів перед підрядниками, продати вже збудовані об’єкти.

Наразі у забудовника залишається понад 100 будинків різного ступеня готовності, частина з яких вже стала довгобудами.