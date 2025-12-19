"Київміськбуд" отримав нового голову правління: що про нього відомо

Новим керівником ПрАТ “Холдингова компанія ”Київміськбуд" призначено Дмитра Нікіфорова. Він замінив Світлану Самсонову, яка була на посаді виконувача обов’язків голови правління.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що найближчим часом планується зміна всього правління холдингової компанії, 80% якої належать Київміськраді.

Що відомо про нового керівника

Дмитро Нікіфоров — підприємець, колишній власник ТМ "Voda UA". У 2009 році він заснував компанію "Voda Ua", яка є виробником однойменної мінеральної води, а також "Карпатської джерельної" високогірної та "Горянки". У 2023 році він продав компанію засновнику Favbet Андрію Матюсі.

З листопада 2024 року Нікіфоров — співзасновник сервісу з використання криптовалют HitBit Pro, про це йдеться у його Facebook-профілі. Його партнером у компанії є співвласник мережі спортклубів SportLife Ігор Кучеренко.

Докапіталізація "Київміськбуду"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)у вівторок, 18 листопада, зареєструвала випуск акцій приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд". Процедуру докапіталізації планується завершити до кінця грудня 2025 року.

"Київміськбуд" планував випустити 10 мільярдів іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна, з періодом розміщення з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року. Частка громади у статутному капіталі після завершення розміщення сягне 99,87%, що забезпечить контрольоване та ефективне управління компанією в інтересах киян.

Будівельна компанія влітку отримала нове “тимчасове” керівництво – в.о. голови правління стала колишня юристка “Державної продовольчої зернової корпорації” Світлана Самсонова.

За її словами, докапіталізація стала "вимушеним, але стратегічно обґрунтованим рішенням, спрямованим на стабілізацію фінансового стану компанії та забезпечення продовження реалізації житлових будівельних проєктів".

Наразі будівельні роботи компанії не ведуться. Торік у жовтні основний акціонер компанії - Київрада проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на 2,6 млрд грн. У забудовника залишається понад 100 будинків різного ступеня готовності, частина з яких вже стала довгобудами.

На балансі "Київміськбуду" перебувають 24 будівельні майданчики, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеня готовності. Загальна площа незавершеного будівництва перевищує 548 тис. кв. м.