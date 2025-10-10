"Київміськбуд" готується до відновлення будівництва: компанія реструктуризує борги перед підрядниками

Будівельна компанія "Київміськбуд" розпочинає активну підготовку до відновлення будівельних робіт на своїх об’єктах.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба забудовника.

Зазначається, що на робочій зустрічі керівництва компанії та Наглядової ради з представниками генеральних підрядних організацій було досягнуто домовленості про реструктуризацію кредиторської заборгованості.

Голова Наглядової ради Владислав Андронов наголосив, що кошти, залучені від додаткової емісії акцій "Київміськбуду", мають бути пріоритетно спрямовані саме на відновлення будівництва житлових комплексів і не можуть використовуватися на інші цілі.

Виконуюча обов’язки голови правління Світлана Самсонова підтвердила, що наразі компанія розробляє детальний план реструктуризації поточної заборгованості.

"Створення механізму врегулювання боргових зобов’язань є необхідним кроком для фінансового оздоровлення компанії. Такий механізм унеможливить спрямування коштів на погашення поточних боргових зобов’язань і забезпечить їх використання на відновлення будівельних робіт на об’єктах", — підкреслила Самсонова.

Докапіталізація "Київміськбуду"

Нагадаємо, "Київміськбуд" планував випустити 10 мільярдів іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна, з періодом розміщення з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року. Частка громади у статутному капіталі після завершення розміщення сягне 99,87%, що забезпечить контрольоване та ефективне управління компанією в інтересах киян.

Будівельна компанія нещодавно отримала нове “тимчасове” керівництво – в.о. голови правління стала колишня юристка “Державної продовольчої зернової корпорації” Світлана Самсонова.

За її словами, докапіталізація стала "вимушеним, але стратегічно обґрунтованим рішенням, спрямованим на стабілізацію фінансового стану компанії та забезпечення продовження реалізації житлових будівельних проєктів".

Наразі будівельні роботи компанії не ведуться. Торік у жовтні основний акціонер компанії - Київрада проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на 2,6 млрд грн. У забудовника залишається понад 100 будинків різного ступеня готовності, частина з яких вже стала довгобудами.