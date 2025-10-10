"Киевгорстрой" готовится к возобновлению строительства: компания реструктуризирует долги перед подрядчиками

Строительная компания "Киевгорстрой" начинает активную подготовку к возобновлению строительных работ на своих объектах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Отмечается, что на рабочей встрече руководства компании и Наблюдательного совета с представителями генеральных подрядных организаций была достигнута договоренность о реструктуризации кредиторской задолженности.

Председатель Наблюдательного совета Владислав Андронов подчеркнул, что средства, привлеченные от допэмиссии акций "Киевгорстроя", должны быть приоритетно направлены именно на возобновление строительства жилых комплексов и не могут использоваться на другие цели.

Исполняющая обязанности председателя правления Светлана Самсонова подтвердила, что компания разрабатывает детальный план реструктуризации текущей задолженности.

"Создание механизма урегулирования долговых обязательств является необходимым шагом для финансового оздоровления компании. Такой механизм сделает невозможным направление средств на погашение текущих долговых обязательств и обеспечит их использование на возобновление строительных работ на объектах", — подчеркнула Самсонова.

Докапитализация "Киевгорстроя"

Напомним, "Киевгорстрой" планировал выпустить 10 миллиардов именных акций нарицательной стоимостью 25 копеек каждая, с периодом размещения с 1 октября по 28 ноября 2025 года. Доля общества в уставном капитале после завершения размещения достигнет 99,87%, что обеспечит контролируемое и эффективное управление компанией в интересах киевлян.

Строительная компания недавно получила новое временное руководство – и.о. председателя правления стала бывшая юристка "Государственной продовольственной зерновой корпорации" Светлана Самсонова.

По ее словам, докапитализация стала "вынужденным, но стратегически обоснованным решением, направленным на стабилизацию финансового состояния компании и обеспечение продолжения реализации жилищных строительных проектов".

Пока строительные работы компании не ведутся. В октябре прошлого года основной акционер компании - Киевсовет проголосовал за докапитализацию "Киевгорстроя" на 2,6 млрд грн. У застройщика остается более 100 домов разной степени готовности, часть из которых уже стала долгостроями.