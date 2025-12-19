"Киевгорстрой" получил нового председателя правления: что о нем известно

Новым руководителем ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" назначен Дмитрий Никифоров. Он заменил Светлану Самсонову, которая была в должности исполняющего обязанности председателя правления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

В ближайшее время планируется изменение всего правления холдинговой компании, 80% которой принадлежат Киевгорсовету.

Что известно о новом руководителе

Дмитрий Никифоров – предприниматель, бывший владелец ТМ "Voda UA". В 2009 году он основал компанию Voda Ua, которая является производителем одноименной минеральной воды, а также Карпатской родниковой высокогорной и Горянки. В 2023 году он продал компанию основателю Favbet Андрею Матюсе.

С ноября 2024 года Никифоров — соучредитель сервиса по использованию криптовалют HitBit Pro, говорится в его Facebook-профиле. Его партнером в компании является совладелец сети спортклубов SportLife Игорь Кучеренко.

Докапитализация "Киевгорстроя"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во вторник, 18 ноября, зарегистрировала выпуск акций частного акционерного общества "Холдинговая компания "Киевгорстрой". Процедуру докапитализации планируется завершить до конца декабря 2025 года.

"Киевгорстрой" планировал выпустить 10 миллиардов именных акций нарицательной стоимостью 25 копеек каждая, с периодом размещения с 1 октября по 28 ноября 2025 года. Доля общества в уставном капитале после завершения размещения достигнет 99,87%, что обеспечит контролируемое и эффективное управление компанией в интересах киевлян.

Строительная компания летом получила новое временное руководство – и.о. председателя правления стала бывшая юристка "Государственной продовольственной зерновой корпорации" Светлана Самсонова.

По ее словам , докапитализация стала "вынужденным, но стратегически обоснованным решением, направленным на стабилизацию финансового состояния компании и обеспечение продолжения реализации жилищных строительных проектов".

Пока строительные работы компании не ведутся. В октябре прошлого года основной акционер компании - Киевсовет проголосовал за докапитализацию "Киевгорстроя" на 2,6 млрд грн. У застройщика остается более 100 домов разной степени готовности, часть из которых уже стала долгостроями.

На балансе "Киевгорстроя" находятся 24 строительных площадки, на которых возведено более 120 жилых домов разной степени готовности. Общая площадь незавершенного строительства превышает 548 тыс. кв. м.